Vuelta a España 2026, etapa 12: los mejores momentos de la carrera del 3 de septiembre

Revive el triunfo de Jakob Omrzel en la etapa 12 de la Vuelta a España, mientras que Enric Mas conserva el maillot rojo

La Vuelta a España 2026 vivió este jueves 3 de septiembre una etapa 12 marcada por la montaña, con un recorrido de 166.6 kilómetros entre Vera y Calar Alto. El pelotón afrontó cinco puertos puntuables y 4,568 metros de desnivel positivo en una jornada que volvió a mover la clasificación general.

Los ataques llegaron en el tramo final, con el Alto de Velefique y la subida a Calar Alto como puntos principales de la definición. Jakob Omrzel se quedó con la victoria de etapa, mientras Enric Mas conservó el liderato general y los latinoamericanos Santiago Buitrago y Richard Carapaz tuvieron presencia entre los primeros lugares.

Ruta, recorrido y distancia de hoy 3 de septiembre en la Vuelta a España 2026

La etapa 12 de la Vuelta a España 2026 se disputó entre Vera y Calar Alto, en la provincia de Almería, sobre una distancia de 166.6 kilómetros, una jornada de montaña debido a sus cinco ascensos puntuables y a un recorrido que acumula 4,568 metros de desnivel positivo antes de terminar a 2,153 metros de altitud.

La primera dificultad aparece en el kilómetro 16 con el Alto del Cabecico, puerto de tercera categoría de 8.3 kilómetros al 3.3%. Después llega el Alto de Cóbdar, también de tercera, antes de afrontar el Collado García, de segunda categoría, con 18.5 kilómetros de subida al 2.4%. El sprint intermedio está colocado en Velefique, en el kilómetro 123.7.

El tramo decisivo comienza con el Alto de Velefique, puerto de primera categoría de 13.1 kilómetros con una pendiente media del 7.2%, cuya cima se alcanza en el kilómetro 135.4. Tras el descenso hacia Bacares, los corredores afrontan el ascenso final a Calar Alto, otra subida de primera categoría de 16.9 kilómetros al 5.6% que conduce directamente hasta la meta.

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