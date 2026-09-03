Cruz Azul descarta la salida de Willer Ditta: no hay negociación

Pese a los rumores de su salida a Emiratos Árabes Unidos, el defensa colombiano es considerado intransferible y seguirá con la Máquina para el presente Apertura 2026 de la Liga MX

Willer Ditta continuará en Cruz Azul y, por ahora, no existe ninguna negociación activa para que salga del club. En medio de las versiones que lo colocaban cerca del Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos, nuestro reportero Joel Morales informó en el programa Zona Mixta de AS Claro por W Deportes que la directiva cementera no contempla desprenderse del central colombiano.

“Que la afición de Cruz Azul se quede tranquila. No hay absolutamente nada en estos momentos con el central colombiano. Es intransferible. River Plate quería pagar 6 millones de dólares, la directiva de Cruz Azul dijo: ‘No, Willer es nuestro estandarte dentro de esta columna vertebral’”, explicó Morales sobre la postura del club.

El informe de nuestro reportero contradice las versiones que circularon en distintos medios y redes sociales durante las últimas horas, donde se aseguraba que Cruz Azul había alcanzado un acuerdo con Shabab Al Ahli por 4.5 millones de euros. Hasta el momento, esa operación no existe y tampoco hay conversaciones avanzadas con algún equipo de Emiratos Árabes Unidos.

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Morales agregó que consultó directamente sobre la situación del colombiano y la respuesta fue concreta. “Me dijeron: ‘No, Willer Ditta no se va’. Ojo, no quiero decir que por ahí venga un bombazo de 15 o 20 millones y por ahí se pueda dar la negociación, pero en estos momentos no hay absolutamente nada ni con River, ni con Arabia, ni de donde ustedes me digan”.

Ditta, de 28 años, llegó a Cruz Azul en el verano de 2023 y se convirtió en uno de los defensores con mayor continuidad dentro del plantel. Su nombre ya había aparecido en el radar de River Plate, club que presentó una propuesta cercana a los seis millones de dólares, cantidad que no fue suficiente para modificar la postura de la directiva cementera.

El propio Morales insistió en que la posición actual de Cruz Azul es mantener al futbolista. “El central colombiano se queda en Cruz Azul, por lo menos hasta ahora y hasta que cierre el mercado de fichajes. No hay nada, ni negociación con ningún equipo que quiera al central colombiano”, señaló.

Así, mientras continúen abiertas algunas ventanas internacionales, el futuro de Willer Ditta seguirá sujeto a posibles movimientos de mercado, pero la situación actual es clara: Cruz Azul no negocia su salida y considera al defensa parte de su estructura para el Apertura 2026.

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