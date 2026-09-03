América de Cali vs Alianza, en vivo la Liga BetPlay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 9

El ‘Escarlata’, con algunas restricciones, vuelve al Estadio Pascual Guerrero tres semanas después del terremoto.

América de Cali vs Alianza, en vivo | Claro Sports

Se abre el telón de la jornada de este jueves en el fútbol colombiano. América de Cali regresa al Pascual Guerrero después del sismo que golpeó a la capital vallecaucana y varias zonas del país. Su rival será Alianza, rival en crisis que viene de prescindir de los servicios de Camilo Ayala.

El recinto de los rojos tendrá varias restricciones, dado que presenta problemas en su infraestructura. Aunque no son estructurales, varias tribunas tendrán que estar cerradas para el duelo por la novena fecha, que se movió temprano en la tarde por cuestiones de iluminación.

¿A qué hora juega América de Cali vs Alianza y dónde ver en vivo hoy 3 de septiembre de 2026?

Este duelo, válido por la jornada 9 de la Liga BetPlay, tendrá su pitazo inicial sobre las 4:00 p.m. (hora COL) en el Pascual Guerrero de Cali, con el arbitraje de José Ortiz (Norte). Win Sports y Win+ Fútbol tendrán la señal del duelo, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones América de Cali vs Alianza: así salen a la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026 II

Así forma América de Cali: Jean Fernandes; Yhormar Hurtado, Cristian Tovar, Nicolás Hernández, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Yeison Guzmán, Jhon Murillo; Luis Quiñones y Tomás Ángel. DT: David González.

Así forma Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Kevin Moreno, Pedro Franco, Jhildrey Lasso; Ever Meza, Jhaír Castillo; Felipe Pardo, Carlos Esparragoza, Jesús Muñoz y Cristian Vergara. DT: Leonardo Torres.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 9 de Liga Betplay 2026?

Según el veredicto de ChatGPT, América de Cali lleva todas las de ganar. El ‘Escarlata’ llega como líder invicto, mientras que Alianza solo ha sumado dos puntos a lo largo del torneo doméstico, encima recibió un duro golpe a manos de Nacional.

La IA se inclina por un partido donde América debería dominar. La escuadra rival, con técnico interino y varias bajas en su nómina, espera cerrarse y apostar a los contragolpes frente al puntero del certamen.

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