Peloteando, en vivo | Jueves 3 de septiembre

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La polémica se encendió en el fútbol mexicano luego de que Guillermo Almada explotara fuertemente contra el arbitraje tras el intenso partido contra el Club América. El estratega no ocultó su molestia y lanzó duras críticas hacia las decisiones que marcaron el rumbo del encuentro, abriendo el debate sobre lo sucedido en el terreno de juego y dejando en el aire una pregunta clave que divide a la afición: ¿realmente las Águilas fueron perjudicadas por el cuerpo arbitral?

Para entender el impacto real que tuvo el silbante en el resultado final, es necesario desmenuzar las explosivas declaraciones de Almada y revisar con lupa las jugadas más discutidas del partido. Esta controversia ha reavivado las intensas discusiones sobre la justicia en la Liga MX, obligando a los analistas a cuestionar si las quejas del técnico tienen un fundamento sólido en el reglamento o si son simplemente producto de la frustración del encuentro.

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