Giuliana Olmos e Ingrid Neel debutan con triunfo en el US Open 2026 y avanzan en dobles femenil

Por su parte, la mexicana Renata Zarazúa y Anastasia Tikhonova se despiden del US Open en la primera ronda

Giuliana Olmos avanza en el US Open | Owen Hammond / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Giuliana Olmos comenzó con triunfo su participación en el US Open 2026. La tenista mexicana, junto con la estonia Ingrid Neel, superó 6-1 y 6-4 a la japonesa Shuko Aoyama y la taiwanesa En-Shuo Liang, undécimas preclasificadas del dobles femenil, para avanzar a la segunda ronda. El encuentro se disputó este jueves 3 de septiembre en la Cancha 15 del USTA Billie Jean King National Tennis Center y terminó después de una hora y tres minutos.

Olmos y Neel tomaron el control desde el primer set, en el que limitaron a sus rivales a un solo juego. La pareja de la mexicana encontró ventaja desde la devolución y aprovechó las oportunidades sobre el servicio contrario para cerrar la manga por 6-1. Además, mantuvo estabilidad con el primer saque, un aspecto que terminó por marcar diferencias durante el encuentro: la dupla ganó 84 por ciento de los puntos disputados cuando colocó el primer servicio y convirtió cuatro de sus cinco oportunidades de quiebre.

El segundo parcial presentó mayor resistencia por parte de Aoyama y Liang, pero Olmos y Neel conservaron la ventaja necesaria para impedir que el partido llegara a un tercer set. Con el marcador más cerrado, administraron sus juegos de servicio y concretaron el 6-4 que aseguró su lugar en la siguiente ronda. La mexicana y su compañera terminaron con 17 tiros ganadores, frente a ocho de sus rivales, en un partido en el que consiguieron revertir los antecedentes recientes frente a la pareja asiática.

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El resultado también tuvo un significado particular para Olmos, ya que Aoyama y Liang habían derrotado a la mexicana y Neel en sus dos enfrentamientos anteriores de 2026: primero en la final del Libéma Open, por 6-2, 2-6 y 10-7, y posteriormente en Cincinnati, por 6-2 y 7-5. El US Open representa, además, el Grand Slam número 30 en la carrera profesional de Olmos y el número 25 de manera consecutiva, de acuerdo con la Federación Mexicana de Tenis.

Renata Zarazúa se despide del dobles femenil del US Open 2026

Por su parte, Renata Zarazúa quedó eliminada en la primera ronda del dobles femenil del US Open 2026 después de caer junto a Anastasia Tikhonova frente a la australiana Ellen Perez y la neerlandesa Demi Schuurs, décimas preclasificadas del torneo. La dupla rival se impuso por 6-1 y 6-3 en un partido disputado este jueves 3 de septiembre en la Cancha 7 y que tuvo una duración de una hora con 15 minutos.

Perez y Schuurs tomaron ventaja desde el primer set y limitaron las oportunidades de Zarazúa y Tikhonova con el servicio. Las sembradas número 10 cerraron la manga inicial por 6-1 después de ganar el 71 por ciento de los puntos con su primer saque, mientras la pareja de la mexicana se quedó en 50 por ciento en ese apartado y tuvo dificultades para sostener sus turnos al servicio.

En el segundo parcial, Zarazúa y Tikhonova consiguieron mantenerse más cerca en el marcador, pero la dupla formada por Perez y Schuurs volvió a encontrar diferencias para cerrar el encuentro por 6-3. La mexicana y su compañera terminaron con tres dobles faltas y solo ganaron el 20% de los puntos disputados con su segundo servicio, mientras sus rivales alcanzaron 67%.

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La diferencia también quedó reflejada en los tiros ganadores, con 17 para Perez y Schuurs por ocho de Zarazúa y Tikhonova. Ambas parejas cometieron ocho errores no forzados, pero las décimas preclasificadas terminaron con 44 puntos ganados contra 30 de la dupla de la mexicana, resultado que dejó a Zarazúa fuera del cuadro de dobles del US Open 2026.

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