Julián Quiñones marca su segundo gol de la temporada en la victoria de Al Qadsiah contra Al Diriyah

El delantero de la Selección Mexicana marca el tanto que asegura el triunfo y empata con Al Nassr y Al Hilal en el liderato

Julián Quiñone sigue marcado goles en Arabia Saudita | Reuters

Julián Quiñones vuelve a saborear las mieles del gol con Al Qadsiah. El delantero de la Selección Mexicana terminó su sequía de cuatro partidos y firmó el segundo en la victoria 2-0 como visitantes ante Al Diriyah disputado en el Al-Awwal Park el 3 de septiembre.

Segundo gol de la temporada para Quiñones, quien se había estrenado en la jornada 1 de la Saudi Pro League ante Al-Shabab, partido en el que también dio asistencia, pero no pudo anotar en las siguientes tres fechas de la liga ni en la King’s Cup. Cambió el calendario a septiembre y se volvió a abrir la puerta de los goles para el máximo realizador de la Selección Mexicana en el último Mundial.

El nacido en Magüí Payán puso el 2-0 al minuto 58, con un movimiento de killer del área: pique a primer poste y cabezazo para superar al portero.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE JULIÁN QUIÑONES! 🇲🇽



💥🤙🏼 El mexicano dentro del área mete un cabezazo potente y pone el 2-0 para Al-Qadsiah.#SaudiProLeague pic.twitter.com/24ixlh0ohz — FOX (@somos_FOX) September 3, 2026

Quiñones, el máximo goleador de la Liga de Arabia Saudita en la temporada anterior, llega a 64 goles en 74 partidos con Al Qadsiah, siendo uno de los máximos anotadores del planeta fútbol en este 2026, siendo el tanto de este jueves el número 28 en este año calendario.

Mateo Retegui, el ex delantero de Boca y la Atalanta, había puesto el 1-0 iniciando la segunda parte, aprovechando la pena máxima cometida por los locales.

Al Qadsiah suma su cuarta victoria en la temporada y empata en el liderato de la Saudi Pro League con Al Nassr de Cristiano Ronaldo y Al Hilal, aunque estos dos clubes todavía no disputan su compromiso de la jornada 5 de la Saudi Pro League.

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