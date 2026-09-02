Posibles alineaciones de América de Cali vs Alianza por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Los Diablos Rojos regresan al Pascual Guerrero para defender el sólido liderato ante un equipo que la pasa mal.

América de Cali y Alianza son polos opuestos.

Marchando es un sólido liderato de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, es momento para que América de Cali regrese al Estadio Pascual Guerrero. Esta es la jornada 9 del campeonato y, aunque hay compromisos aplazados, se marca la mitad de la primera fase. El rival a recibir es Alianza, que ha tenido un muy mal comienzo del semestre y ya prescindió de su director técnico.

Posible alineación de América de Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría América de Cali: Jean Fernandes; Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Cristian Tovar, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, José Cavadía, Josen Escobar; Tomás Ángel, Daniel Valencia y Jhon Murillo. D.T.: David González.

Posible alineación de Alianza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Jhildrey Lasso; Joseb Mosquera, Éver Meza, Wiston Fernández; Déinner Quiñones, Felipe Pardo y Jesús Muñoz,. D.T.: Leonardo Torres.

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¿Cómo y dónde ver América de Cali vs Alianza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El encuentro se programó para jugarse en el Estadio Pascual Guerrero de Cali a las 4:00 p.m. de este jueves Ya se ha confirmado que la transmisión de televisión estará en el canal básico y también en el de suscripción adicional de Win Sports+. Se podrá ver vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de América de Cali

29.08.2026 | Jaguares 2-2 América de Cali.

26.08.2026 | América de Cali 4-2 Junior.

22.08.2026 | Santa Fe 0-0 América de Cali.

09.08.2026 | América de Cali 1-0 Atlético Nacional.

05.08.2026 | Once Caldas 0-1 América de Cali.

Últimos cinco partidos de Alianza

29.08.2026 | Alianza 1-5 Atlético Nacional.

25.08.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Alianza.

21.08.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pereira.

09.08.2026 | Alianza 2-3 Atlético Bucaramanga.

01.08.2026 | Alianza 1-2 Deportes Tolima.

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