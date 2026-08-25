Claro Sports por W Radio, en vivo | Martes 25 de agosto

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El Chino Huerta regresa a la Liga MX y cierra, al menos por ahora, su etapa en el futbol europeo. Analizamos los detalles de su regreso y qué significa este movimiento para el futuro de su carrera. Además, repasamos cómo queda la legión de futbolistas mexicanos en Europa después de los últimos movimientos del mercado, con varios nombres que siguen buscando consolidarse en el Viejo Continente.

También comienzan los cuartos de final de la Leagues Cup, una ronda decisiva para los representantes de la Liga MX, que buscarán romper el dominio de la MLS y avanzar a las semifinales.

No te pierdas esta y toda la información, análisis y debate del fútbol nacional e internacional en Claro Sports en W Radio con el equipo enabezado por: Nicolás Romay cuenta con experimentados periodistas y analistas como Alberto Lati, Miguel Gurwitz, Antonio Moreno, Bernardo de la Garza, Daniela Cohen, Alejandro Orvañanos, Félix Fernández y Joaquín Beltrán, que te acompañarán de las 15:00 a las 16:00 horas de lunes a viernes a través de nuestra multiplataforma.

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