Déjà vu para Diablos: el México está a mitad de camino de lograr su segunda remontada de 0-3 en los Playoffs

Las similitudes de la remontada ante Pericos con lo que hizo el México en 2024 ante Oaxaca, buscando ser el primer equipo en la historia del béisbol con dos remontadas 0-3

Diablos, cerca de remontar por segunda vez un 0-3 en Playoffs LMB | Imago7

Los Diablos Rojos del México están cerca de conseguir algo nunca visto en el béisbol y prácticamente inédito en el deporte: ganar dos series que perdían 0-3. Tras caer en los primeros tres partidos de la Serie de la Zona Sur ante Pericos de Puebla y comenzar perdiendo el Juego 4, la pandilla escarlata finalmente despertaron a la ofensiva y trajeron de regreso la serie a la Ciudad de México.

Hay muchas similitudes entre lo que pasó en 2024, cuando Diablos remontó un 0-3 ante Guerreros de Oaxaca en la Serie de Campeonato de la Zona Sur. Hace dos años lo hicieron todavía más ‘a la diabla’, con remontadas épicas y demostrando gran fortaleza mental tras quedar tendidos sobre el terreno en el Juego 3 luego de retomar la ventaja tras ir perdiendo 10-4 en la sexta entrada. El regreso a la CDMX lo hicieron con una paliza (16-5 en el Juego 4) y una joya de pitcheo de Trevor Bauer en el quinto. De vuelta en el Harp, remontaron en el Juego 6 (caían 9-1 en la tercera entrada) y en el séptimo (un 0-2 tras seis entradas para ganar 3-2), terminando así uno de los regresos más increíbles en la historia del béisbol.

Ante Pericos este 2026, los primeros dos ingredientes ya se dieron. En el Juego 4, los bats del México, que habían anotado solo siete carreras en los primeros tres juegos, despertaron para ganar por paliza 15-10 y 11-5. El Juego 5 lo lanzó Bauer, quien comenzó dubitativo con tres días de descanso, pero llegó a retirar a los últimos 13 bateadores que enfrentó para concluir su labor de siete entradas.

MÁS INFORMACIÓN: Calendario y resultados de los Playoffs LMB 2026

Diablos remontó un 0-3 en los Playoffs LMB 2024 ante Oaxaca | Imago7

Ahora, el bicampeón reinante de la LMB vuelve a casa, donde es amplio favorito en los momios para ganar y meterse a la Serie de Campeonato, en busca de ser apenas el segundo tricampeón del béisbol de verano.

¿Cuántos equipos han remontado una desventaja de 0-3 en la Liga Mexicana de Béisbol?

Diablos fue el cuarto y último equipo que remontó un 0-3 en los Playoffs de la Liga Mexicana. Antes de lo hecho por el México en 2024, Veracruz lo hizo ante Pericos de Puebla en el Primer Playoff de 2023.

Charros de Jalisco vs Saraperos de Saltillo, 1971

vs Saraperos de Saltillo, 1971 Leones de Yucatán vs Guerreros de Oaxaca, 2005

vs Guerreros de Oaxaca, 2005 Toros de Tijuana vs Leones de Yucatán, 2021

vs Leones de Yucatán, 2021 El Águila de Veracruz vs Pericos de Puebla, 2023

vs Pericos de Puebla, 2023 Diablos Rojos del México vs Guerreros de Oaxaca, 2024

MÁS INFORMACIÓN: Sigue todos los partidos de la serie entre Guerreros de Oaxaca y Olmecas de Tabasco por Claro Sports

¿Algún equipo ha remontado para ganar dos series que perdía 0-3?

Si nos vamos al resto del deporte mundial, hay contados casos de remontadas 0-3, incluyendo solo una en el béisbol de las Grandes Ligas: Boston ante Yankees en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2004:

MLB: 1 Boston Red Sox vs New York Yankees, 2004

NHL: 4 Toronto Maple Leafs vs Detroit Wings, 1942 New York Islanders vs Pittsburgh Penguins, 1975 Philadelphia Flyers vs Boston Bruins, 2010 Los Angeles Kings vs San Jose Sharks, 2014

NBA: 0 (de 164 ocasiones, solo cuatro llegaron siquiera a un Juego 7)

Hay dos equipos que sí han conseguido ganar dos series que perdían 0-3, ambos en competiciones europeas de hockey sobre hielo: el HK Dukla Trencin de Eslovaquia en 2008 y 2011, y el EV Zug de Suiza en 2007 y 2022. Si Diablos repite lo hecho en 2024, será el primer equipo en el continente americano en conseguir dos remontadas 0-3.

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