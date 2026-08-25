El enojo de Cristiano Ronaldo: sale de cambio al descanso y no oculta su molestia

El delantero portugués mostró su molestia tras salir de cambio al descanso en un partido donde Al Nassr sufrió una expulsión temprana

Cristiano sale molesto del campo con el Al Nassr | REUTERS/Hamad I Mohammed

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista por su carácter competitivo, aunque esta vez la imagen que dio la vuelta al mundo no estuvo relacionada con un gol. El delantero portugués mostró su molestia después de ser sustituido al descanso durante el partido entre Al Nassr y Al Ettifaq, correspondiente a la Liga Profesional Saudí, en donde los suyos lograron levantarse de un 0-2 en contra para llevarse la victoria de manera agónica.

El movimiento sorprendió debido al peso que tiene el atacante dentro del equipo de Riad. Ronaldo había iniciado como titular, pero después de una primera mitad complicada, el cuerpo técnico decidió retirarlo del terreno de juego cuando el marcador estaba en contra por 2-0.

La frustración del portugués fue evidente al dirigirse hacia los vestidores. Antes de abandonar la cancha, Ronaldo mostró su inconformidad por la situación del encuentro, en el que Al Nassr ya enfrentaba un escenario complicado tras quedarse con un jugador menos desde los primeros minutos.

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El partido se modificó apenas al minuto 12, cuando el portero Bento fue expulsado por una falta fuera del área. La tarjeta roja obligó al Al Nassr a jugar en inferioridad numérica durante prácticamente toda la primera mitad y cambió los planes del equipo.

Con la ventaja de un futbolista más, Al Ettifaq aprovechó las circunstancias y tomó ventaja antes del descanso. Ondrej Duda abrió el marcador y posteriormente Álvaro Medrán amplió la diferencia, dejando al conjunto de Riad contra las cuerdas.

🚨| Halftime drama! Cristiano Ronaldo reacted angrily after being substituted OUT in the 𝟰𝟲𝘁𝗵 minute. 😳🟡🔵🇸🇦 pic.twitter.com/tOMk28qZ6h — FÚTBOL HUB (@FutbolHub_) August 25, 2026

La salida de Ronaldo respondió aparentemente a una decisión táctica para intentar equilibrar el partido después de la expulsión. Con un hombre menos, el entrenador buscó fortalecer otras zonas del campo y ajustar el funcionamiento del equipo ante la presión del rival.

También existe la posibilidad de que la sustitución estuviera relacionada con la gestión física del delantero. Ronaldo regresó recientemente a la actividad tras su participación en el Mundial 2026 y, a sus 41 años, el manejo de sus cargas de trabajo es un factor importante durante una temporada extensa.

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La reacción del portugués refleja la exigencia que mantiene incluso en una etapa avanzada de su carrera. Ronaldo continúa persiguiendo objetivos individuales, como alcanzar los 1,000 goles en su trayectoria profesional, pero también mantiene la presión por llevar al Al Nassr nuevamente a los primeros planos.

El episodio se convirtió en una de las imágenes principales del encuentro, no solo por la decisión de sustituir al capitán, sino por la respuesta emocional de un futbolista acostumbrado a querer estar siempre dentro del campo.

Para Al Nassr, la situación representó un reto adicional dentro de un partido que comenzó cuesta arriba. La expulsión y la desventaja obligaron al equipo a buscar soluciones sin su principal figura ofensiva en el terreno de juego.

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