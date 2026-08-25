Remontada de Al Nassr: Cristiano Ronaldo sale molesto y Mané firma el triunfo ante Al Ettifaq

El equipo de Riad jugó con 10 hombres desde el minuto 12, se quita una desventaja de dos goles y gana 3-2 para mantener el paso perfecto en Arabia

Cristiano Ronaldo jugó el primer tiempo en Arabia. | Reuters.

Al Nassr protagonizó una remontada épica ante Al Ettifaq al imponerse 3-2 en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahden, en la jornada 3 de la Saudi Pro League 2026-27, en un resultado que le permite mantenerse como líder de la competencia con nueve puntos y tres victorias en el inicio del campeonato.

El conjunto de Cristiano Ronaldo tuvo que superar un escenario adverso desde los primeros minutos, ya que se quedó con un jugador menos desde el minuto 12 por la expulsión del portero Bento, quien salió del área para cortar una jugada de peligro y recibió la tarjeta roja tras una falta sobre un rival.

A pesar de la inferioridad numérica, Al Nassr intentó mantenerse en el partido, aunque Al Ettifaq aprovechó la ventaja y tomó el control del encuentro. Cristiano Ronaldo fue titular como capitán, pero solamente disputó la primera mitad y no regresó al terreno de juego para el complemento debido al ajuste táctico tras la expulsión del guardameta.

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El cuadro local abrió el marcador al minuto 30 por conducto de Ondrej Duda, quien aprovechó un disparo potente que terminó en la red con la complicidad del portero suplente Abdulrahman Al Otaibi, quien no pudo controlar un balón que llevaba muy poco peligro. Posteriormente, Álvaro Medrán amplió la ventaja antes del descanso con un disparo desde fuera del área para colocar el 2-0, en un nuevo error del arquero debutante.

Durante el primer tiempo, Cristiano Ronaldo mostró su molestia por lo que sucedía en la cancha y le reclamó al joven guardameta que ingresó tras la expulsión de Bento. El delantero portugués no salió al banquillo en la segunda parte después de ser sustituido en el descanso.

Para el complemento, Al Nassr modificó su planteamiento y encontró una reacción. Sadio Mané apareció para reducir la diferencia al minuto 53 después de una jugada por la banda que terminó con un servicio de Nawaf y una definición del atacante senegalés. Aunque en un primer momento el gol fue anulado por fuera de lugar tras la revisión del VAR, posteriormente Mané volvió a marcar para iniciar la remontada.

La igualdad llegó al minuto 76. Mané cobró un tiro de esquina y Abdulelah Al-Amri ganó la posición en el primer poste para conectar un cabezazo que venció al arquero del Al Ettifaq y puso el 2-2 en el marcador.

Con un hombre más, Al Ettifaq no logró sostener la ventaja y terminó cediendo ante la presión de Al Nassr. La remontada se concretó en el minuto 90, cuando Sadio Mané recibió un pase filtrado y definió frente al portero para marcar el tercer tanto del equipo visitante. La jugada fue revisada por el árbitro, quien validó la posición del atacante.

Con este resultado, Al Nassr llegó a nueve puntos y se mantiene en la cima de la Saudi Pro League después de tres jornadas disputadas. Al Ettifaq, que había llegado invicto a este compromiso con seis unidades, perdió la ventaja de dos goles y se quedó con la misma cantidad de puntos.

La victoria también representa una muestra de reacción para el equipo dirigido por Ange Postecoglou, que tuvo que modificar su estrategia desde el inicio y encontró en Mané al jugador determinante para completar una remontada que mantiene al conjunto de Riad con paso perfecto en la temporada.

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