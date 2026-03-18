Diablos vs Sultanes Femenil, en vivo la Serie de la Reina Liga Mexicana de Sóftbol 2026, Juego 1

No te pierdas todas las emociones del arranque de la pelea por el título con el primer juego de la Serie de la Reina 2026

Llegó el momento. La Serie de la Reina 2026 de la Liga Mexicana de Sóftbol ya está aquí y enfrentará a Sultanes Femenil y Diablos Rojos del México en busca del título, tras solventar de buena manera las semifinales del torneo. El equipo de Monterrey eliminó al Águila Femenil, mientras que la novena capitalina avanzó luego de superar a Olmecas de Tabasco.

El primer juego se disputará este martes 17 de marzo en el Walmart Park de Monterrey, por lo que no te puedes despegar de la pantalla de Claro Sports. Este duelo tiene tintes de revancha, pues Sultanes busca sacarse la espina clavada en el 2025, cuando perdieron la final ante las mismas rivales con barrida de 3-0.

¿A qué hora es el Diablos vs Sultanes Femenil hoy 17 de marzo?

No te pierdas las acciones del primer juego de la Serie de la Reina 2026 entre las peloteras de los Diablos Rojos del México y Sultanes Femenil este martes 17 de marzo, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo las semifinales de la Liga Mexicana de Sóftbol 2026 y dónde ver?

Claro Sports se consolida como la casa de la Liga Mexicana de Sóftbol, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de seguir en vivo, a través de su multiplataforma, los encuentros más importantes de los Playoffs de la temporada 2026. Llegó el momento de definir al monarca. Diablos Rojos Femenil es el vigente campeón y quiere defender su título, pensando en el bicampeonato, mientras que las regias buscan su primer título de la liga.

La cobertura de Claro Sports llegará a 17 países de Latinoamérica, ampliando el alcance del sóftbol femenil mexicano en la región. Las transmisiones estarán disponibles en México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, permitiendo que más aficionados sigan de cerca la emoción de la postemporada.

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