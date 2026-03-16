Así se juega la Serie de la Reina 2026: fechas, horarios y dónde ver en vivo

Diablos Rojos del México y Sultanes Femenil disputarán el título por segunda ocasión al hilo en la Liga Mexicana de Sóftbol

La Serie de la Reina de la Liga Mexicana de Sóftbol 2026 quedó definida. Luego de que Sultanes Femenil eliminó en semifinales a El Águila Femenil, con lo que la novena de Monterrey se metió a la serie final, donde medirá fuerzas con Diablos Rojos del México, con lo que se repetirá la pelea por el título del año 2025. Esta rivalidad lo podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

El equipo de la Ciudad de México arrasó su semifinal, eliminando a Las Olmecas de Tabasco en tres juegos, demostrando su poder con el bate y la gran labor en el pitcheo. Por lo que se espera que sea un duelo muy parejo entre capitalinas y regiomontanas.

La Serie de la Reina 2026 inicia el martes 17 de marzo | Imago7

La novena de la capital mexicana llegará a la serie decisiva con más días de descanso que sus rivales, ya que las regias disputaron cinco compromisos ante las veracruzanas, por lo que la exigencia fue mayor para el equipo de la Sultana del Norte, que busca sacarse la espina clavada en el 2025, cuando fue barrido ante las mismas rivales hace un año en tres encuentros.

Serie de la Reina de la LMS 2026: partidos, fechas y horarios

La Serie de la Reina entre Sultanes Femenil y Diablos Rojos del México iniciará este martes 17 de marzo, iniciando las acciones en el diamante de Monterrey, Nuevo León, donde tendrá que sacar la ventaja para aprovechar la localía y acercarse al objetivo de conseguir su primer título en la LMS.

Juego 1 | martes 17 de marzo | Diablos Rojos vs Sultanes | 20:00 horas | Walmart Park

Juego 2 | miércoles 18 de marzo | Diablos Rojos vs Sultanes | 20:00 horas | Walmart Park

Juego 3 | viernes 20 de marzo | Sultanes vs Diablos Rojos | 19:00 horas | Estadio Alfredo Harp Helú

**Juego 4 | sábado 21 de marzo | Sultanes vs Diablos Rojos | 17:00 horas | Estadio Alfredo Harp Helú

**Juego 5 | domingo 22 de marzo | Sultanes vs Diablos Rojos | 14:00 horas | Estadio Alfredo Harp Helú

**En caso de ser necesario.

¿Quién transmite en vivo la Serie de la Reina de la LMS 2026 y dónde ver por TV y streaming?

Claro Sports es la casa de la Liga Mexicana de Sóftbol, donde podrás ver y disfrutar en vivo a través de su multiplataforma los mejores juegos de los Playoffs de la temporada 2026. En marzo se define si Diablos Rojos Femenil consigue el bicampeonato o hay nuevas campeonas.

Las transmisiones de Claro Sports estarán disponibles en 17 países de Latinoamérica. La cobertura podrá seguirse en México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, ampliando el alcance del sóftbol femenil mexicano en la región.

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