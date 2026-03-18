Alajuelense vs LAFC en vivo la Concachampions 2026: resultado y quién gana el partido hoy

Sigue el minuto a minuto del partido entre Alajuelense y Los Ángeles FC por la Concachampions 2026.

Alajuelense Los Angeles FC, Concachampions, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Los Angeles FC, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026! El encuentro se disputa en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde los manudos buscan sellar su clasificación a la siguiente ronda.

La serie llega abierta tras el empate 1-1 en territorio estadounidense. Alejandro Bran adelantó a la Liga en la ida, mientras que Denis Bouanga igualó para el conjunto angelino. Ese resultado le da una leve ventaja al equipo costarricense, que sabe que un empate sin goles le alcanza para avanzar, mientras que su rival está obligado a asumir riesgos.

Alajuelense encara este compromiso tras sumar resultados positivos en el torneo local, lo que le permite llegar con confianza. En su última presentación, logró una victoria clara ante Pérez Zeledón, extendiendo su buena racha en la competencia doméstica.

Por su parte, Los Angeles FC también atraviesa un inicio sólido de temporada en la MLS. El equipo estadounidense llega con pleno de triunfos y sin goles recibidos, un contexto que anticipa un duelo exigente en suelo costarricense.

¿A qué hora juegan Alajuelense vs LAFC hoy martes 17 de marzo de 2026 en la Concacaf Champions Cup?

El encuentro entre Liga Deportiva Alajuelense y Los Angeles FC está programado para el martes 16 de marzo a las 19:00 horas (9 pm ET/6 pm PT) y se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de la Concachampions 2026?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de ESPN 2 y Disney Plus Premium. Además, en Estados Unidos se podrá seguir en FOX Sports 2 con relatos en inglés y en TUDN para el público de habla hispana.

Alineaciones del Alajuelense vs LAFC, al momento

Ni Alajuelense ni Los Angeles FC cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions 2026. Se estima que Machillo Ramírez y Marc Dos Santos no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Alajuelense : Washington Ortega; Fernando Piñar, Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Aarón Salazar; Creichel Pérez, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Anthony Hernández; y Ronaldo Cisneros. DT : Machillo Ramírez.

: Washington Ortega; Fernando Piñar, Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Aarón Salazar; Creichel Pérez, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Anthony Hernández; y Ronaldo Cisneros. : Machillo Ramírez. Los Angeles FC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nikosi Tafari, Ryan Hollingshead; Mathieu Choiniere, Mark Delgado; Timothy Tillman, Amin Boudri, Denis Bouanga; y Heung-Min Son. DT: Marc Dos Santos.

Criterios de desempate de la Primera Ronda de la Concachampions

Para la ronda de octavos, cuartos de final y semifinales el primer criterio de desempate será el equipo con más goles de visitante, si aún continúan empatados, habrá Tiempos Extra y en última instancia se recurrirá a una tanda de penales.

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