Hoy No Circula miércoles 18 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula limita la circulación de ciertos vehículos este miércoles: Conoce qué autos descansan y las excepciones

¿Qué autos no circulan este miércoles? | Reuters

Este miércoles 18 de marzo de 2026, el programa Hoy No Circula sigue su curso en la Ciudad de México y el Estado de México, aplicando nuevas restricciones vehiculares. Ante los niveles de contaminación preocupantes en diversas zonas del Valle de México, las autoridades mantienen el control sobre la circulación para reducir los índices. A continuación, te ofrecemos todos los detalles sobre las restricciones de hoy y las posibles consecuencias de no cumplir con la normativa.

Hoy No Circula: ¿Qué autos no salen este 18 de marzo y cuáles sí?

Este miércoles 18 de marzo, de acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, y hologramas 1 y 2 no podrán circular. La restricción estará vigente de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los 18 municipios del Estado de México que forman parte del programa. Los autos con hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos, híbridos y de transporte de pasajeros, estarán exentos de esta medida.

¿Cuándo y por qué se activa Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula?

El programa Doble Hoy No Circula se activa cuando los niveles de ozono superan los 150 puntos, lo que obliga a tomar medidas extraordinarias para reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México. Esta restricción vehicular se intensifica, afectando incluso a los vehículos con holograma 0, con el objetivo de mitigar los efectos negativos de la polución. Las autoridades evaluarán la calidad del aire para determinar si se implementa este régimen, aunque hasta el momento no se ha anunciado para el miércoles 18 de marzo.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La normativa del programa Hoy No Circula establece sanciones económicas para aquellos que circulen en un día con restricción. La multa varía entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor diario es de 117.31 pesos. Esto implica que quienes no cumplan con las restricciones pueden enfrentar sanciones que van de 2,346.2 a 3,519.3 pesos en la Ciudad de México y el Estado de México.

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