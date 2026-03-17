Marruecos vs Senegal: cronología de una final de Copa Africana de Naciones marcada por el caos y la polémica

Un penal, abandono de cancha y gol en el alargue marcaron la final entre Senegal y Marruecos, que terminó en polémica

Una decisión histórica es la que acaba de tomar la Confederación Africana de Fútbol (CAF), tras una final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal que se convirtió en uno de los partidos más polémicos del torneo. Lo que parecía un cierre intenso terminó en un desenlace marcado por decisiones arbitrales, interrupciones y una serie de hechos que llevaron incluso a una impugnación por parte de la federación marroquí y que, tras semanas de análisis, llegó a una resolución a su favor, recibiendo el máximo título de selecciones del continente en detrimento de su contraparte senegalesa.

Pero vamos por partes, todo arrancó con un partido que se mantuvo cerrado durante los 90 minutos y que parecía definirse de forma dramática en los últimos minutos del tiempo regular. La tensión acumulada estalló en una serie de acciones consecutivas que cambiaron el rumbo del encuentro y encendieron el debate sobre el resultado final.

Controversia en la Copa Africana de Naciones: ¿Qué pasó en la final entre Marruecos vs Senegal?

El primer momento clave llegó al 90+4’, cuando Senegal había logrado marcar, pero el gol fue anulado. Todo se dio en un tiro de esquina cobrado desde el sector derecho. Abdoulaye Seck remató de cabeza en el segundo poste, el balón se estrelló en el poste y, en el rebote, Ismaila Sarr conectó nuevamente de cabeza para marcar. Sin embargo, el árbitro árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala Ngambo anuló la anotación al señalar una falta previa de Seck sobre Achraf Hakimi en el momento del remate inicial, lo que generó reclamos inmediatos por parte del conjunto africano.

En el minuto 90+8′ todo estalló. El árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos, luego de que en un tiro de esquina, el atacante marroquí Brahim Díaz cayó en el área tras un contacto con El Hadji Malick Diouf y solicitó penal. Tras la revisión en el VAR, Jean-Jacques Ndala Ngambo determinó la pena máxima para los marroquíes, lo que desbordó la inconformidad del equipo senegalés.

La reacción de los senegaleses fue inmediata, y al minuto 90+11′, el equipo se mostró decidido a abandonar el terreno de juego, tras manifestar que no existían garantías para continuar con el partido. La tensión creció cuando, al 90+16, los jugadores de Senegal decidieron retirarse a los vestidores, lo que obligó a una interrupción del encuentro y el punto que al final les está costando el título ganado en la cancha. Sadio Mané permaneció en la cancha y, al minuto 90+20′, intentó convencer a sus compañeros de regresar al campo. Tras un breve diálogo en los vestidores, los jugadores de Senegal finalmente regresaron al terreno de juego, reanudando el partido en medio de un ambiente muy tenso. Con todo puesto para que los anfitriones se coronaran justo la 90+24′, Brahim Díaz tomó el balón para ejecutar el penalti señalado. El atacante optó por un cobro a lo ‘Panenka’, pero el guardameta Edouard Mendy logró detener el disparo. Tras la falla, el árbitro dio por concluido el tiempo reglamentario y confirmó que el partido se extendería a los tiempos extra.

Ya en el tiempo extra y cuando todo apuntaba a los penales, llegó el golpe definitivo.Senegal encontró el gol del título. Al minuto 94′ del alargue, Neil El Aynaoui perdió el balón en tres cuartos de cancha, lo que permitió un contragolpe. Mané asistió de taco a Idrissa Gana Gueye, quien cedió para Pape Gueye. El mediocampista condujo y sacó un disparo de zurda al ángulo, imposible de detener para Bono y desatando la euforia en su banquillo y sellando, en el campo, el título africano.

Copa Africana de Naciones: ¿Cuál fue la sanción a Senegal y Marruecos quedó como campeón?

Tras el partido, la Federación de Marruecos decidió impugnar el resultado, argumentando irregularidades derivadas del penal señalado y, sobre todo, del abandono temporal de la cancha por parte de Senegal.

La controversia sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2026 entre Marruecos y Senegal llegó a su fin con una decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Tras un análisis, la CAF otorgó el título a Marruecos luego de rechazar la apelación presentada por Senegal. Basándose en el Artículo 84 del reglamento de la competencia, la Junta de Apelación dictaminó que Senegal incurrió en una infracción por abandonar el campo, lo que derivó en la pérdida del partido por incomparecencia. Como resultado, el marcador oficial quedó 3-0 a favor de Marruecos y con ello, el título pasa de manos de Senegal al anfitrión.

El desenlace dejó un capítulo polémico en la historia del torneo, en el que un partido definido en la cancha terminó resolviéndose en los escritorios, tras una de las finales más caóticas de la Copa Africana de Naciones.

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