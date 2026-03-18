Jardine define su arsenal: El posible XI del América para sellar el pase ante Philadelphia Union

Los emplumados tienen como obligación pelear en busca de hacerse del cetro regional. El timonel haría modificaciones para evitar cualquier sorpresa de los estadounidenses

Las Águilas no escatimarán en esfuerzos en busca de la victoria | Imago7

Con la misión de cerrar la eliminatoria de octavos de final en la Concacaf Champions Cup, André Jardine prepara tres ajustes clave en su alineación titular respecto al último duelo de liga. Henry Martín, aunque ya entrena, será preservado para después de la Fecha FIFA.

Las Águilas del América se encuentra listo para recibir al Philadelphia Union este miércoles en el Estadio Ciudad de los Deportes. Tras la victoria por 2-0 ante Mazatlán el pasado domingo, el técnico brasileño volverá a su política de “no rotaciones” para el torneo continental, mandando al campo a los que considera los 11 mejores elementos del momento.

La apuesta táctica: Tres cambios en el tablero

Para este encuentro decisivo, el esquema 4-2-3-1 se mantiene como la base operativa, pero con tres modificaciones estratégicas en comparación con el equipo que arrancó frente a los Cañoneros:

Aarón Mejía por Kevin Álvarez: Mejía, quien ha ganado confianza en el torneo internacional, retomaría la lateral derecha para priorizar el orden defensivo que Jardine exige en estas “eliminatorias de 180 minutos”.

Mejía, quien ha ganado confianza en el torneo internacional, retomaría la lateral derecha para priorizar el orden defensivo que Jardine exige en estas “eliminatorias de 180 minutos”. Sebastián Cáceres por Ramón Juárez: El central uruguayo regresa a la titularidad para hacer pareja con Israel Reyes, buscando la solvencia necesaria para evitar el gol de visitante del conjunto de la MLS.

El central uruguayo regresa a la titularidad para hacer pareja con Israel Reyes, buscando la solvencia necesaria para evitar el gol de visitante del conjunto de la MLS. Rodrigo Dourado por Jonathan dos Santos: Dourado, refuerzo clave para este 2026, ocupará el eje del mediocampo junto a Erick Sánchez para aportar mayor presencia física y recuperación.

El XI probable del América:

Rodolfo Cota; Aarón Mejía, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Patricio Salas.

Henry Martín: Regreso postergado

A pesar de que el capitán azulcrema ya entrenó al parejo del grupo este martes en Coapa, la decisión del cuerpo técnico y médico es no arriesgarlo en esta instancia. Martín viene recuperándose de una fisura muscular y, aunque se encuentra cerca de volver, todo indica que su reaparición oficial será tras la Fecha FIFA de finales de marzo.

Con esto, el joven Patricio Salas recibirá nuevamente la confianza para comandar el ataque, tras sus recientes buenas actuaciones y su primer gol en liga.

Zendejas, el motor bajo la lupa

El foco también estará sobre Alejandro Zendejas, quien buscará sacudirse la frustración de no haber sido convocado por la selección de Estados Unidos. Jardine ha reiterado que Zendejas es uno de los mejores jugadores de la liga y espera que su “hambre de revancha” sea el diferencial para desbordar a la defensa de Philadelphia.

Con una ventaja global de 1-0 y el impulso de tres victorias consecutivas, las Águilas buscarán evitar errores mínimos para confirmar su lugar en los cuartos de final, donde el Inter Miami de Lionel Messi podría ser el próximo gran obstáculo en el camino.

TE PUEDE INTERESAR: