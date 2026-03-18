Millonarios vs Nacional, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

Uno de los compromisos más atractivos de la fecha 12 y que cuenta con la ‘espinita’ de la eliminación ‘Verdolaga’ hace dos semanas de la Sudamericana.

Millonarios vs Nacional: en directo, online.

Se juega uno de los clásicos más grandes y tradicionales del fútbol colombiano. Millonarios recibirá a Atlético Nacional en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín, en un duelo correspondiente a la jornada 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El enfrentamiento entre ‘Embajadores’ y ‘Verdolagas’ siempre despierta gran expectativa, no solo por la historia de ambos clubes sino por la rivalidad deportiva que han construido a lo largo de décadas en el fútbol colombiano.

Además, el antecedente más reciente entre ambos equipos está todavía muy fresco. Hace menos de dos semanas, Millonarios logró imponerse como visitante frente a Atlético Nacional en el estadio Estadio Atanasio Girardot, en el compromiso correspondiente a la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Aquella victoria del conjunto capitalino dejó abierta una nueva página en esta rivalidad y ahora el cuadro azul buscará repetir el golpe, esta vez ante su afición en Bogotá.

Horario del Millonarios vs Nacional hoy martes 17 de marzo

Este duelo, considerado como el Superclásico de Colombia, se jugará a partir de las 8:30 p.m. (hora colombiana) en el máximo escenario deportivo de Bogotá.

Alineaciones del Millonarios vs Nacional para la fecha 12, al momento

Millonarios: Por confirmar.

Nacional: Por confirmar.

¿Quién transmite en vivo el Millonarios vs Nacional, dónde mirar en TV y streaming?

Al tratarse de uno de los clásicos entre grandes del fútbol colombiano, este partido se verá únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ y por la plataforma de streaming de Win Play. El duelo arrancará a las 8:30 p.m. de este martes.

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