Mohamed responde con sarcasmo sobre el mal momento de Toluca: “estamos segundo general, bicampeones, invictos”

El técnico del Toluca confía en su equipo y se muestra optimista para el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026 contra San Diego FC, tras igualar en la ida a dos goles

Toluca está listo para la revancha, asegura Mohamed. Imago 7

El técnico de los Diablos Rojos de Toluca, Antonio ‘Turco’ Mohamed, habló con seguridad y se dio incluso la oportunidad de ser un tanto ‘sarcástico’ al ser cuestionado por el momento que vive su equipo tras caer 3-2 con San Diego FC en el juego de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. En conferencia de prensa previa al encuentro de vuelta, que se jugará en el Estadio Nemesio Diez, Mohamed comentó que, aunque su equipo se encuentra en un “mal momento”, el rendimiento general sigue siendo positivo. “Estamos en segundo lugar general, invictos, con la mejor defensa y muchos logros a lo largo del torneo”, expresó el entrenador, reflejando la confianza que mantiene en sus jugadores.

El técnico de los Diablos Rojos comentó que la falta de continuidad con el mismo grupo de futbolistas ha generado algunos problemas, particularmente en la calidad de los pases, aunque confía en que, con el plantel completo, Toluca sigue siendo un equipo competitivo. “El equipo sabe lo que quiere y cuando está completo, tiene todo claro”, aseguró.

Respecto a la defensa, el técnico de Toluca reconoció que el equipo sufrió algunos errores en la ida, principalmente debido a las pérdidas de balón. “El problema estuvo en la no adaptación a la velocidad del balón, perdimos muchos pases en la ida”, explicó. A pesar de los tres goles concedidos, Mohamed confía en que su equipo tiene la capacidad de corregir esos errores y manejar mejor el balón. “Tenemos que ser más seguros con la pelota, no forzar los pases y evitar las transiciones rápidas de San Diego”, comentó, subrayando la importancia de mantener la posesión y no regalar oportunidades al rival.

A pesar de las dificultades en la ida, el técnico mostró optimismo, destacando que Toluca tiene lo necesario para darle la vuelta a la serie. Con el marcador 2-2, Mohamed sabe que el equipo tiene que aprovechar su fortaleza como local y el conocimiento del terreno para obtener un buen resultado. “Sabemos que podemos ganar, lo hemos demostrado en casa a lo largo del torneo y tenemos la confianza de que podemos superar este obstáculo”, dijo Mohamed con confianza.

Por último, en cuanto al funcionamiento general de la escuadra, el Turco destacó la importancia de la mentalidad y la actitud del equipo. “Cuando el equipo juega bien, con confianza y seguridad, no hay ningún problema. Pero también sabemos que el fútbol es impredecible, y cuando las cosas no salen bien, hay que corregir y seguir adelante”, señaló.

Marcel Ruiz y otras lesiones que aquejan al plantel

Previo a este cotejo mucho gira en torno a Marcel Ruiz quien sufriera una rotura de ligamento en el duelo de ida, un nombre que se suma a la lista de lesiones que los Diablos han sufrido y que, según Antonio Mohamed, han privado al equipo de encontrar su mejor versión: “No hemos podido tener plantel completo nunca. Se nos va Marcel y Pavel, Simón está para volver y eso ha hecho que no tengamos esa constancia”.

Adicionalmente, Alexis Vega, mandó un mensaje de ánimo hacia Marcel Ruiz que se perderá la Copa del Mundo el mes de junio: “Marcel es un chico muy querido, que se prepara, nos duele su baja, venía viviendo un gran momento, muy cerca el Mundial, tuvimos una charla donde le dimos fuerza, no está solo”.

Mohamed a sumar otra eliminatoria exitosa

El encuentro ante San Diego F.C. representará el décimo duelo eliminatorio para Antonio Mohamed al frente de los Diablos donde encontramos que solo ha perdido uno ante Orlando City en la Leagues Cup, por lo que existe confianza de volver a imponer condiciones y seguir con vida en la Champions Cup: “Estamos acostumbrados a estos escenarios, hace año y medio no tanto, ahora sí, no te digo que estaremos cómodos, pero estamos bien, estamos en nuestra casa, sabemos jugar este tipo de partidos”.

Cabe recordar que los Diablos llegan al duelo de vuelta ante el San Diego FC de la MLS con la ventaja de haber marcado dos goles de visitante, ya que un triunfo por un gol, les da el pase a la siguiente ronda, gracias a los dos goles anotados de visitante; si llegaran a vencer por 3-2, el pase a cuartos de final se definiría en tiempo extra o penaltis. En caso de empatar o perder, los Diablos quedarían eliminados.

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