Llaneros vs Cúcuta Deportivo, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 12

El cuadro de Villavicencio espera hacer respetar su casa ante un Motilón que está muy mal en su propósito de permanencia.

Llaneros y Cúcuta Deportivo buscan la permanencia.

¿A qué hora inicia Llaneros vs Cúcuta Deportivo hoy, 17 de marzo de 2026?

El duelo en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio se programó para las 4:10 p.m. de este martes. Es un duelo clave para el descenso.

Alineaciones de Llaneros vs Cúcuta Deportivo para la jornada 12, al momento

Llaneros: Miguel Ortega; Alejandro Morález, Francisco Meza, Léider Riascos; Kevin Rincón, Jhojan Escobar, Kelvin Osorio, Néider Ospina; Jhonier Blanco, Luis Miranda y Jhon Vásquez.

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Jhon Quiñones, Diego Calcaterra, Brayan Montaño; Léider Berdugo, Víctor Mejía, Kevin Londoño; Jhon Valencia, Luífer Hernández y Éduar Arizalas.

¿Dónde ver Llaneros vs Cúcuta Deportivo en vivo? Canales de TV y streaming online

Teniendo en cuenta la trascendencia que este partido tiene para el descenso, la decisión fue que solamente estuviera en la señal de pago adicional de Win Sports+ y la plataforma de streaming de Win Play.

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