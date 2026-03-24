Guaguas Las Palmas vs Sir Sicoma Monini Perugia, en vivo los cuartos de final de la Champions League de voleibol varonil

Sigue en directo el primer partido de la ronda de cuartos entre Las Palmas y el Perugia de la Liga de Campeones

Se juegan los cuartos de final de la Champions League de voleibol varonil a través de la pantalla de Claro Sports. Se juega el primer partido entre el Guaguas Las Palmas vs Sir Sicoma Monini Perugia este martes 24 de marzo, en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

El equipo español llega tras superar el Playoff ante el Montpellier en dos partidos y por la diferencia de sets. Ganaron el primer juego 3-1 y cayeron en cinco mangas en el segundo, avanzando por marcador acumulado, sin necesidad del set de desempate. El premio es medirse al Perugia, uno de tres equipos que no conoce la derrota en esta Liga de Campeones varonil.

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