Así fue la llegada de Jamaica a Guadalajara para disputar el repechaje del Mundial 2026

La selección de Jamaica llegó este martes 24 de marzo por la madrugada a la ciudad de Guadalajara, donde este jueves 26 (21:00 horas tiempo del centro de México) disputará el partido de semifinal dentro del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. El combinado caribeño arribó poco después de las dos de la mañana, después de una serie de retrasos. Este mismo martes la plantilla sostendrá su primera práctica en Verde Valle, a puerta cerrada, de cara al encuentro que sostendrán ante Nueva Caledonia en el Estadio Akron.

En caso de vencer a Nueva Caledonia, Jamaica se medirá a la RD del Congo el 31 de marzo por el boleto directo a la Copa del Mundo. Los ‘Reggae Boyz’ buscan clasificar a la segunda justa mundialista en su historia. Hasta el momento su única participación se dio en Francia 1998, donde fueron eliminados en la fase de grupos tras perder ante Croacia (1-3) y Argentina (5-0), además de ganarle a Japón (1-2).

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