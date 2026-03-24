Puma Rodríguez en Guatemala: cuándo salen las entradas, precios y cómo verlo en vivo

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El Puma Rodríguez se presentará en Guatemala | @chpguatemala

Guatemala se prepara para una noche cargada de nostalgia, emoción y grandes clásicos. José Luis Rodríguez “El Puma” confirmó su regreso al país con su espectáculo “Las favoritas de mamá”, como parte de su Gracias Tour, en un evento que promete conectar con varias generaciones a través de su música.

El icónico cantante venezolano se presentará el próximo sábado 16 de mayo de 2026 a las 20:00 horas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Con un repertorio lleno de éxitos como “Dueño de nada y Agárrense de las manos”, el show apunta a convertirse en uno de los eventos más esperados del año.

El concepto del espectáculo no es casual. Bajo el nombre “Las favoritas de mamá”, el Puma Rodríguez propone un recorrido musical por aquellas canciones que han sido parte de la vida de muchas familias. “Hay canciones que son de mamá… y esta noche es para ellas”, expresó el artista al anunciar su presentación, dejando claro que el show tendrá un fuerte componente sentimental y un enfoque especial para homenajear a las madres. Hablar de José Luis Rodríguez es referirse a una de las voces más reconocidas de la música en español. Su carrera lo ha mantenido vigente durante décadas, con una conexión intergeneracional que pocos artistas logran sostener.

Su Gracias Tour continúa sumando fechas en distintos países, consolidando su presencia en escenarios importantes de la región. Guatemala será una nueva parada en una gira que combina elegancia, nostalgia y una puesta en escena pensada para emocionar.

Precios de las entradas para ver al Puma Rodríguez en Guatemala

Las entradas para el concierto de José Luis Rodríguez ya están disponibles y cuentan con diferentes localidades según la experiencia que busca el público. Los boletos se pueden adquirir a través de la plataforma oficial PrimeraFila.shop, por lo que se recomienda comprarlos con anticipación debido a la alta expectativa que genera el evento.

Balcón II: Q490

Q490 Balcón I y palcos: Q690

Q690 Platea lateral: Q890

Q890 Platea central: Q990

¿Dónde y cuándo será el concierto del Puma Rodríguez?

El concierto se realizará en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, uno de los recintos más emblemáticos del país para espectáculos de este tipo. La cita será el sábado 16 de mayo de 2026, en pleno mes de las madres, lo que le da un significado aún más especial al show. La ubicación y el formato del teatro permiten una experiencia más cercana y emocional, ideal para un repertorio cargado de baladas y canciones que han marcado generaciones en toda Latinoamérica.

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