Nicolás Rodríguez, acusado por presunta violación a joven de 19 años

El volante actualmente está concentrado en Estados Unidos para un duelo amistoso frente a Cruz Azul de México.

Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional | Vizzor

Escándalo mayúsculo en Atlético Nacional. Mientras que gran parte del plantel se instala en Estados Unidos para afrontar su amistoso contra Cruz Azul, el próximo miércoles, se estalló una infortunada noticia de carácter penal hacia uno de sus jugadores. Se trata de Nicolás Rodríguez, futbolista que llegó a reforzar el ‘Verdolaga’ para este semestre.

El volante, quien llegó de Orlando City de la Major League Soccer y ha tenido pasado en Fortaleza, habría sido denunciado ante la Fiscalía por un caso de violación. La información fue emitida por el periodista Alejandro Pino Calad en el programa La Titular. Acusación muy grave en la que ya estarían las pruebas que dejan en evidencia el caso.

Una joven de 19 años hizo efectiva la denuncia contra Rodríguez. Según el testimonio, el jugador y otras dos personas habrían “emborrachado, llevado a un apartamento y violado” a la mujer en reiteradas ocasiones. El caso se define como un “acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir”.

Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional, fue denunciado en Fiscalía por acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir (léase, violación) vía @somoslatitular https://t.co/JAp7xDQUuE — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) March 24, 2026

Mientras la Fiscalía General de la Nación investiga todos los detalles, hay pruebas como mensajes en chats. Todo indica que el jugador será llevado a juicio y será separado de la plantilla que comanda Diego Arias, o por lo menos eso indica la ley. Aunque falta la versión y el testimonio del futbolista, las evidencias lo dejan en el ojo del huracán.

“La drogaron, la emborracharon y la violaron (…) El abogado de la víctima es Francisco Bernate. Hablé anoche con él; tiene los testimonios y las pruebas. En la denuncia se prueba que hay una serie de conversaciones en la que Nicolás le pregunta ‘¿vamos con mi amigo, los tres?’ y ella pregunta de qué está hablando. Están todas las pruebas”, relató Pino Calad en el programa.

Por lo pronto, Nacional no se ha pronunciado frente al tema ni el jugador ‘Verdolaga’ frente al escándalo. Situación alarmante en medio de un incómodo andar deportivamente hablando. Si bien el cuadro paisa lidera la Liga, hay serias dudas en dirección a Diego Arias para seguir asumiendo el rol del equipo, sobre todo después de la eliminación de Copa Sudamericana.

Por lo pronto, el equipo jugará frente a Cruz Azul el miércoles 25 a las 8:30 de la noche (hora COL). Después del amistoso, la delegación volverá a Colombia en aras de cumplir con su visita al Deportivo Pasto, el domingo 29, por la fecha 14 de la Liga.

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