Gonzalo Pineda pide mesura con Álvaro Fidalgo: “La selección mexicana es otro boleto”

En exclusiva, el ex seleccionado mexicano recuerda que hubo naturalizados que no rindieron lo esperado con el Tricolor

La convocatoria de Álvaro Fidalgo a la selección mexicana ha abierto el debate rumbo al Mundial 2026, y una de las voces que se sumó a la conversación fue la de Gonzalo Pineda, exfutbolista del Tri, quien analizó su posible impacto con el equipo nacional. En entrevista exclusiva con el programa Peloteando de Claro Sports, Pineda fue claro al hablar del mediocampista del Betis, quien recibió su primer llamado con la selección mayor y que podría convertirse en una opción para la Copa del Mundo.

“No lo hemos visto en selección. Lo hemos visto muy bien en América, muy bien en España, pero selección es otro boleto. Ha habido muchos jugadores naturalizados de gran nivel que todos decíamos que la iban a romper en selección y cuando llegan a selección no es lo mismo. Habrá que ver si Fidalgo es una solución”.

Pineda, actualmente entrenador y con paso por clubes como Pumas, Chivas, Cruz Azul y Seattle Sounders como jugador, también abordó uno de los temas clave rumbo al Mundial: la portería, donde señaló a un claro favorito tras la lesión de Luis Ángel Malagón.

“Desde antes de la lesión de (Luis Ángel) Malagón, que fue muy lamentable, para mí el titular era el Tala (Raúl Rangel). En cuestión de características futbolísticas el Tala es superior, juega mucho mejor con los pies, te da mucha mejor salida, tiene un mejor golpeo en corto, en mediano y en largo, se atreve a jugar entre líneas por abajo, es un portero salidor. En táctica fija mínimamente se atreve a salir con buena presencia y buena altura. ¿Cuál es la contra? La experiencia. Hoy después de la lesión me parece que no hay duda: Tala tendría que ser el titular”.

En la delantera, el análisis del exjugador fue más claro, al considerar que la selección mexicana ya tiene definidos a sus principales referentes ofensivos de cara al proceso mundialista. “Yo veo a dos delanteros a gran nivel: Santi Gimenez y Raúl Jiménez. Ellos dos podrían ser titulares”.

México vs Portugal 2026, difícil panorama para México

De cara al partido amistoso ante Portugal, que marcará la reinauguración del Estadio Azteca el próximo 28 de marzo, Gonzalo Pineda advirtió sobre las complicaciones que enfrenta el equipo dirigido por Javier Aguirre rumbo a la próxima Copa del Mundo, principalmente por las bajas por lesión.

“Difícil, porque ha perdido a muchos de sus mejores jugadores por lesiones. Creo que esa parte va a mermar el rendimiento de la selección. Todo esto fue en medio campo. En la delantera si regresa el Chaquito (Santiago Gimenez), si está Raúl (Jiménez) en buen nivel como lo ha estado en Fulham, (Julián) Quiñones que pudiera marcar diferencia por banda o por dentro. Después perder a Marcel Ruiz, a Gilberto Mora si es que no llega, a un portero (Luis Ángel Malagón) que estaba en duda para ser titular o no, me parece que puede llegar a mermar el rendimiento de un equipo. Veremos cómo afecta esto y cómo suple tácticamente”.

A pesar de este panorama, Pineda destacó un factor que podría equilibrar el duelo: la localía en el Estadio Azteca, un escenario que históricamente ha pesado para los rivales.

“Portugal es superior a México, pero la parte que tenemos que evaluar mucho es la localía. No se le ha dado el peso necesario a lo que es el Estadio Azteca lleno, a lo que es jugar con calor, en altura, me parece que es un factor que puede ayudarle a México. La afición y el Estadio Azteca pesa, yo creo que es uno de los top 5 estadios en el mundo en el que más pesa la localía. Esa parte es donde yo tengo mucha ilusión de que este Mundial, aparte de este partido con Portugal, México pueda equiparar un poco. No veo jugando futbolísticamente bien a México como en otros momentos, pero esta localía nos puede ayudar muchísimo”.

El ahora técnico también recordó su experiencia enfrentando a Portugal en el Mundial de 2006, un partido que, a su juicio, sigue muy presente pese al paso del tiempo.

“Pareciera que fue la semana pasada y ya pasaron 20 años. Ese tercer partido contra Portugal veníamos de ganarle a Irán en el debut y después empatar contra Angola, entonces para nosotros era un partido definitorio que necesitábamos ganar sí o sí. Era una motivación muy grande por ganarle al equipo donde jugaba Cristiano Ronaldo. Ellos rotan y Cristiano no tiene participación pero sí juegan (Luis) Figo y Maniche, que eran las tres figuras de Portugal. Fue un partido bastante parejo, donde por un momento fuimos superiores incluso con un jugador menos, fallando un penal. Fue un buen partido pero que desafortunadamente perdimos”.

Finalmente, Pineda comparó aquella selección mexicana con la actual, destacando diferencias en el estilo de juego y en las características de los futbolistas.

“Futbolísticamente hay muchísimas diferencias, te podría decir casi que todas, pero es normal, por el tipo de jugadores que tenía en ese momento la selección y el que tiene hoy. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. En aquel momento contábamos con una línea defensiva que sabía sacar perfectamente bien la pelota […] Éramos un equipo que tocábamos bien la pelota desde atrás. Después tenías a gente talentosa en medio campo por Sinha, como Pável Pardo. Un delantero extraordinario de muchas generaciones como Jared Borgetti”.

“La de hoy en día la veo mucho más buscando intensidad, garra, lucha, el sello de Javier Aguirre. Pero creo que futbolísticamente es un equipo más reactivo que proactivo. Espera mucho más, es mucho más de ver cómo está la situación, bien parado y a partir de ahí tratar de generar alguna contra, no lo veo tan trabajado en la parte táctica. Son dos técnicos y dos generaciones diferentes”, finalizó.

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