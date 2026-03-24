Ricardo Arjona de gira por México: ciudades, fechas, preventa y precio de los boletos

El cantautor recorrerá México en noviembre y diciembre de 2026 con “Lo que el seco no dijo”; incluye doble fecha en CDMX

Ricardo Arjona abre una segunda fecha en la CDMX | @musicvibemx

El regreso de Ricardo Arjona a los escenarios mexicanos ya tiene forma, calendario y sedes confirmadas. El cantante guatemalteco anunció su gira “Lo que el seco no dijo”, con la que visitará múltiples ciudades del país entre noviembre y diciembre de 2026, tras su paso por Estados Unidos.

La Ciudad de México fue el primer termómetro de la demanda: la fecha del 20 de diciembre agotó boletos en el Estadio Azteca, lo que llevó a abrir un segundo concierto el 19 de diciembre en el mismo recinto. Ambas presentaciones forman parte del cierre de la gira en territorio nacional.

El tour incluye más de 15 ciudades y se desarrollará de forma continua durante casi seis semanas. La venta de boletos se realizará a través de Funticket, con distintas fases entre preventa y venta general, además de precios que varían según la zona en cada estadio.

Ricardo Arjona regresa a México: ¿Dónde y cuándo serán sus conciertos?

Ricardo Arjona iniciará su gira en México el 7 de noviembre en Mérida y recorrerá el país durante noviembre y diciembre con presentaciones en estadios y arenas en distintas regiones, hasta cerrar con dos fechas en la Ciudad de México.

Fechas confirmadas:

7 noviembre – Mérida

10 noviembre – Tuxtla Gutiérrez

12 noviembre – Oaxaca

14 noviembre – Puebla

16 noviembre – Guadalajara

19 noviembre – Toluca

21 noviembre – Torreón

23 noviembre – Chihuahua

26 noviembre – Tijuana

29 noviembre – Hermosillo

2 diciembre – Saltillo

5 diciembre – Monterrey

7 diciembre – San Luis Potosí

9 diciembre – Aguascalientes

11 diciembre – León

13 diciembre – Veracruz

15 diciembre – Querétaro

19 diciembre – Ciudad de México

20 diciembre – Ciudad de México (SOLD OUT)

Concierto de Ricardo Arjona: precio de los boletos y dónde los comprar

Los boletos para la gira “Lo que el seco no dijo” estarán disponibles a través de la plataforma Funticket, que será la encargada de la distribución oficial para todas las ciudades. La preventa para fans registrados inicia el 24 de marzo a las 11:00 horas, mientras que la venta general arranca el 25 de marzo en el mismo horario. También habrá disponibilidad en taquillas físicas autorizadas, dependiendo de cada sede.

En cuanto a precios, estos varían según la ciudad y el recinto, pero se ha confirmado un rango aproximado que va desde los $990 pesos en zonas más accesibles hasta $8,060 pesos en áreas preferentes. La recomendación es ingresar con anticipación a la plataforma, ya que la alta demanda puede provocar filas virtuales y disponibilidad limitada en cuestión de minutos.

¿Qué canciones cantará Ricardo Arjona en sus conciertos en México?

El repertorio de la gira “Lo que el seco no dijo” combinará canciones de su etapa más reciente con los temas que han definido su carrera. Aunque no existe un setlist oficial confirmado, se espera que incluya material del disco Seco, junto con éxitos que suelen formar parte de sus presentaciones en vivo.

Entre las canciones que podrían aparecer en el show se encuentran clásicos como “Fuiste tú”, “Te conozco”, “Historia de taxi” y “Señora de las cuatro décadas”, además de piezas más recientes. El formato del concierto está diseñado para alternar momentos íntimos con segmentos de mayor producción, manteniendo una estructura similar a sus giras anteriores.

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