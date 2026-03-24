Independiente Rivadavia contradice a la FCF y a Néstor Lorenzo por el caso Sebastián Villa

Daniel Vila, presidente del club, dio su versión acerca de un llamado inminente del extremo a la ‘Tricolor’.

Sebastián Villa, jugador de Independiente Rivadavia | JUAN MABROMATA / AFP

Sebastián Villa estuvo a un paso de retornar a la Selección Colombia. El extremo ya tenía todo listo para vestir la casaca ‘Tricolor’ y emprender su viaje rumbo a las citas amistosas en Estados Unidos, ante Croacia y Francia, a pocos meses del Mundial. Sin embargo, su nombre no apareció en la citación oficial de Lorenzo, mientras que versiones extraoficiales daban como un hecho la luz verde para retornar.

En la versión de Lorenzo, Villa estuvo bloqueado y entre la baraja de opciones. Sin embargo, ante la competencia en ataque, ese fue el argumento del técnico argentino para bajarle la persiana al asunto. Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, dio en su testimonio una versión totalmente opuesta. En diálogo con Medio Tiempo de Win Sports, el dirigente afirmó que ya estaba el itinerario listo, pero una llamada a última hora tumbó el sueño del atacante.

La llegada de Sebastián Villa a Independiente Rivadavia

“Sebastián llegó hace dos años al club. Venía de jugar en Bulgaria y tenía una situación complicada por una condena que se le había impuesto. Cuando llegó, por supuesto, había resistencia de un sector de la institución. Antes de contratarlo me junté con él y le pregunté cara a cara si en la causa que tenía pendiente se consideraba culpable. Me dijo que no solamente es inocente y que va a demostrar que renacerá como el Ave Felix. Así fue, al poco tiempo se resolvió el juicio y en lo futbolístico es un gran líder dentro de la cancha. Ha tenido un comportamiento más que correcto y se constituye como el mejor delantero del fútbol argentino”.

El proceso del jugador en el club

“Hoy es un jugador que está libre de culpa y cargo. Le pregunté sobre su situación, me dijo que es inocente y lo cumplió. Hoy es un ídolo en la institución, tiene un comportamiento extraordinario. En mayo va a ser papá y bueno, al club le permitió ganar su primer título en el año pasado y hoy nos encontramos en buena posición”.

La posibilidad de la convocatoria a la Selección Colombia



“Al club llegó el 8 de marzo un comunicado donde pedían expresamente la convocatoria del jugador para los partidos de la fecha FIFA, indicando que le iban a enviar oportunamente los pasajes. Después se comunicaron con él y le dijeron que tenía que sacarle la visa. Sebastián se la sacó y después de su trámite, extrañamente volvió a llamarlo el técnico y dijo que iban a esperar un poco y, con seguridad, iba a llegar a la Copa del Mundo. El itinerario estaba listo por parte de la Federación”.

¿Ha podido hablar con Villa y la ilusión de volver a la Selección?

“Hablé con el técnico de la Selección. Le expresé mi parecer, pues él venía haciendo un trabajo consistente y le ha costado mucho trabajo salir de esa situación con la justicia. Tenía mucha ilusión de jugar con Colombia. Le dije que me parecía que haberlo llamado, ilusionarlo y después a las pocas horas bajarlo, le hacía un daño emocional importante. Fue una conversación corta, me dijo que había empezado a convocarlo, pero habían cambiado de opinión y lo iban a convocar para la Copa, que siguiera haciendo el esfuerzo. Seguramente para la Copa lo iban a convocar”.

¿La presión tuvo algo que ver con el no llamado a Villa?

“En ningún momento hablamos de eso. Todo el mundo tiene el derecho a una segunda oportunidad. Todos podemos equivocarnos; si él cometió un error ya pagó. Una persona que tiene que trabajar como él merece la oportunidad de llegar a la Selección Colombia. Era su máxima aspiración. Nadie está exento de equivocarse. Hoy vivimos un mundo muy particular. No le debe nada a la justicia y tiene derecho a hacer su trabajo”.

La posibilidad de un cambio de aires

“Llegaron ofertas por Sebastián, algunas interesantes y otras no tanto. Coincidimos que era conveniente quedarse un tiempo más jugando acá. Él está muy cómodo en esta ciudad, en el club, es capitán de su equipo. Veremos qué ocurre en el libro de pases”.

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