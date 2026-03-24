La MLS le da la vuelta a la Liga MX y suma a su campeón del mundo número 20 con la llegada de Griezmann

La MLS no solo ha crecido en exposición, también ha logrado reunir a futbolistas con jerarquía internacional

Griezmann, un campeón del mundo a la MLS | Reuters y @OrlandoCitySC

La MLS ganó terreno frente a la Liga MX en un apartado que durante años fue motivo de prestigio para el fútbol mexicano. Con la llegada de Antoine Griezmann a Orlando City, la liga de Estados Unidos alcanzará la cifra de 20 campeones del mundo en sus clubes, una marca que la coloca por encima del torneo mexicano en esta carrera simbólica.

La noticia se confirmó este martes, cuando Orlando City hizo oficial el fichaje del delantero francés. Griezmann cerrará su etapa con el Atlético de Madrid y, después de la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, se incorporará a su nuevo equipo como jugador franquicia hasta la temporada 2028, en un movimiento que vuelve a poner a la MLS bajo los reflectores.

Más allá del nombre propio, la contratación refuerza una tendencia que se ha hecho más evidente en los últimos años. La MLS no solo ha crecido en exposición, también ha logrado reunir a futbolistas con jerarquía internacional, al grado de superar ya a la Liga MX en cantidad de jugadores que saben lo que significa levantar el trofeo más importante del planeta.

De acuerdo con los datos compartidos por la propia Major League Soccer, Griezmann se convertirá en el vigésimo campeón del mundo en jugar en el fútbol estadounidense. En ese sentido, el torneo norteamericano toma ventaja sobre la Liga MX, que cuenta con 18 campeones del mundo en su historial, y convierte ese dato en otro argumento para presumir su evolución.

Ese dominio no solo se refleja en el acumulado histórico. También se nota en el presente. Con Griezmann, la MLS tendrá a cinco campeones del mundo en activo, ya que se suma a Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Hugo Lloris y Thomas Müller, todos ellos instalados en una liga que sigue reforzando su imagen con figuras de peso internacional.

Además, la presencia del atacante francés volverá a cruzar caminos con Messi en Estados Unidos, ahora en una nueva etapa de sus carreras. Ambos dejaron capítulos importantes en España y también protagonizaron choques memorables con Francia y Argentina, por lo que su coincidencia en la MLS vuelve a elevar el perfil global del campeonato.

En el caso de Orlando City, el fichaje también tiene una carga especial. Será la segunda vez que el club cuente con un campeón del mundo en su plantel, luego del paso de Kaká entre 2015 y 2017. Ahora, los Leones Púrpuras vuelven a colocarse en el mapa con una figura que fortalece la idea de que la MLS se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para jugadores de élite.

La lista de campeones del mundo que han pasado por la MLS confirma ese salto. Antes de Griezmann, ya desfilaron por la liga nombres como Branco, Denilson, Lothar Matthäus, Youri Djorkaeff, Thierry Henry, Kleberson, Alessandro Nesta, David Villa, Andrea Pirlo, Kaká, Bastian Schweinsteiger, Blaise Matuidi, Thiago Almada, Olivier Giroud y Sergio Busquets, además de los actuales Messi, De Paul, Müller y Lloris.

Mientras la Liga MX presume figuras históricas como Vavá, Didí, Bebeto, Ronaldinho, Florian Thauvin, Sergio Ramos y Ángel Correa, hoy la ventaja numérica pertenece a la MLS. En este rubro, la liga estadounidense ya puede decir que está por encima del fútbol mexicano: tiene más campeones del mundo, más vigentes en competencia y un nuevo golpe mediático con el fichaje de Antoine Griezmann, su futbolista mundialista número 20.

Campeones del mundo en la MLS

La MLS ha reunido a una lista de campeones del mundo que refuerza su crecimiento internacional y su capacidad para atraer figuras de primer nivel. Con nombres como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Thomas Müller, Hugo Lloris y Antoine Griezmann, además de históricos como Thierry Henry, Kaká, Andrea Pirlo y David Villa, la liga de Estados Unidos presume un grupo de futbolistas que han conquistado la cima del fútbol mundial.

Antoine Griezmann | Orlando City

Lionel Messi | Inter Miami

Rodrigo De Paul | Inter Miami

Thomas Müller | Vancouver Whitecaps

Hugo Lloris | LAFC

Branco | MetroStars

Denilson | FC Dallas

Lothar Matthäus | MetroStars

Youri Djorkaeff | NYRB

Thierry Henry | NYRB

Kleberson | Philadelphia Union

Alessandro Nesta | Montreal Impact

David Villa | NYCFC

Andrea Pirlo | NYCFC

Kaká | Orlando City

Bastian Schweinsteiger | Chicago Fire

Blaise Matuidi | Inter Miami

Thiago Almada | Atlanta United

Olivier Giroud | LAFC

Sergio Busquets | Inter Miami

Campeones del mundo en la Liga MX

La Liga MX también cuenta con una historia importante de campeones del mundo que dejaron huella en el fútbol mexicano. Desde figuras brasileñas como Vavá, Didí, Mauro Ramos y Bebeto, hasta argentinos y europeos como Ricardo La Volpe, Óscar Ruggeri, Ronaldinho, Florian Thauvin, Sergio Ramos y Ángel Correa, el torneo mexicano ha sido destino de jugadores con una trayectoria marcada por el máximo título del fútbol internacional.

Vavá | América

Didí | Veracruz

Oreco | Toluca

Mauro Ramos | Toluca

Coutinho | Atlas

Edu | Tigres

Ricardo La Volpe | Atlante, Oaxtepec

Héctor Zelada | América, Atlante

Leopoldo Luque | Tampico

Sergio Almirón | Tigres

Oscar Ruggeri | América

Claudio Borghi | Correcaminos

Luis Islas | Toluca, León

Bebeto | Toros Neza

Ronaldinho | Querétaro

Florian Thauvin | Tigres

Sergio Ramos | Rayados

Ángel Correa | Tigres

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