Gonzalo Pineda revela las dos claves del buen momento de Efraín Juárez en Pumas

El buen momento de Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX no ha pasado desapercibido, y una de las voces que analizó el rendimiento del equipo fue la de Gonzalo Pineda, quien reconoció el trabajo de Efraín Juárez al frente del conjunto universitario. El exseleccionado mexicano habló en exclusiva para el programa Peloteando de Claro Sports, donde destacó tanto el proyecto deportivo como el respaldo que ha recibido el técnico.

“Me da mucho gusto por Efraín (Juárez), es un gran entrenador. Se juntan dos factores: que se le da oportunidad a un técnico mexicano y que se le respalda con buenas contrataciones. El darle apoyo a un técnico es fundamental. No es lo mismo el plantel que tenía al principio del proceso al que tiene hoy. Hoy le llega un Keylor Navas, un (Álvaro) Angulo, Juninho, (Robert) Morales, (Pedro) Vite, (Adalberto) Carrasquilla, (Jordan) Carrillo. Le han traído buen parque y eso con el trabajo de Efra se nota. Muchas veces se juzga a cualquier entrenador, de cualquier nacionalidad, pero también con qué material cuentas para dar resultados”.

Pumas ocupa actualmente el cuarto lugar de la tabla general con 23 puntos, producto de seis triunfos, cinco empates y una sola derrota en 12 jornadas, cifras que lo colocan como uno de los equipos más constantes del torneo. Además, el equipo universitario viene de imponerse 1-0 al América en la jornada 12, un resultado que reforzó su momento competitivo.

“Disfruté muchísimo el último partido contra el América, porque más allá del resultado jugó a lo Pumas y eso es lo importante. Jugó a correr, a luchar, a no dejar jugar al América, a morder, a ser intenso. Eso es lo que me gustó. Si hubiera terminado en empate habría salido igual de contento porque Pumas jugó como debe de jugar”.

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