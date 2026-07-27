Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado ciclismo de pista finales persecución y sprint por equipos en directo

Sigue todos los detalles de la competencia en el primer día del ciclismo de pista en Santo Domingo 2026

El velódromo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 será escenario de las finales de persecución por equipos y sprint por equipos, dos pruebas en las que la coordinación, la estrategia y la potencia serán determinantes. Las principales delegaciones de la región buscarán detener el cronómetro con los mejores registros para asegurar un lugar en el podio, con México buscando aumentar su dominio en el medallero centroamericano.

La delegación mexicana buscará subir al podio con ciclistas como Jessica Salazar, Luz Gaxiola y Yuli Verdugo en la final de sprint por equipos femenil, así como con Ridley Malo, Jafet López, Edgar Verdugo en la rama varonil de la misma prueba. Además Ignacio Prado, Ricardo Peña, Sebastián Ruiz y Ulises Castillo apuntan al oro en persecución por equipos varonil, al igual que Sofía Arreola, Yareli Acevedo, María Gaxiola y Andrea Robles en la femenil.

La jornada reunirá velocidad, precisión y trabajo colectivo sobre la pista, con cada formación intentando mantener el ritmo y reducir al máximo sus tiempos. Sigue en vivo por Claro Sports la definición de las medallas y toda la cobertura del ciclismo de pista en Santo Domingo 2026.

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