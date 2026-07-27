Lo que desaprovechó Néstor Lorenzo con Carlos Andrés Gómez, lo disfruta Vasco da Gama

Después de marcar un golazo y salvar a su equipo de una derrota, el técnico del equipo bañó en elogios al colombiano.

Carlos Andrés Gómez con Vasco Da Gama/ Vizzor Image.

El pasado sábado 25 de julio Vasco da Gama se enfrentó a Mirassol en condición de visitante, por la jornada 20 del Brasileirao 2026. Igor Formiga abrió la cuenta para el cuadro local, sin embargo la fiesta la amargó Carlos Andrés Gómez, el jugador colombiano a perfil cambiado remató a larga distancia de pierna izquierda para un verdadero golazo y el 1-1 definitivo.

De manera inmediata la definición del ex-Millonarios se volvió viral en redes sociales, a tal punto que los fanáticos del fútbol en Colombia se preguntaron por qué el extremo tuvo tan poco minutos el pasado Mundial, ya que únicamente jugó 6 minutos en el duelo en el que la ‘Tricolor’ venció 3-1 a Uzbekistán en Ciudad de México.

🤯⚽ ¡ESTÁS LOCO CARLOS ANDRÉS GÓMEZ! Golazo del colombiano para poner el 1-1 de Vasco Da Gama ante Mirassol. #BrasileiraoxWIN 🇧🇷🏆🔥 pic.twitter.com/hbRxTkQqg3 — Win Sports (@WinSportsTV) July 26, 2026

Pedro Emanuel, director técnico de Vasco da Gama, habló de la actualidad que vive el chocoano de 24 años: “Lo que pasó con Andrés fue exactamente eso. No funcionó por la izquierda, así que cambiamos a la derecha. Es un jugador versátil y rápido. Que juegue por la izquierda o por la derecha depende del rival y de la estrategia de juego”.

“Tenemos un extremo versátil. Nos ayudó por ambos lados. Sentí que en ese momento debía cambiar de banda”, agregó el estratega portugués, sobre las características de Carlos Andrés Gómez, de jugar por cualquiera de las dos bandas cuando el equipo lo ha necesitado.

El extremo colombiano también fue pieza clave de Vasco da Gama el pasado miércoles 22 de julio en el Atanasio Girardot, cuando enfrentaron al Independiente Medellín por la ida de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, compromiso en el que el cuadro brasilero salvó el empate y tiene la serie parcialmente 2-2.

Gómez y los demás colombianos: Carlos Cuesta, Johan Rojas y Marino Hinestroza viven otra realidad con Pedro Emanuel, ya que con el anterior entrenador Renato Gaúcho las cosas no salieron de la mejor, inclusive los ‘mandó al agua’ , después de asegurar que “cometen muchos errores” y que “necesitan mucho tiempo para adaptarse“, entre otras.

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