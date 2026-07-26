Guerreros de Oaxaca vs Conspiradores de Querétaro, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Disfruta online la transmisión del partido de la Liga Mexicana de Béisbol entre Guerreros y Conspiradores de este domingo 26 de julio en Claro Sports

Los Guerreros de Oaxaca y los Conspiradores de Querétaro cierran su serie este domingo 26 de julio con un duelo de gran importancia en la recta final de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. La novena oaxaqueña llega con marca de 43-40 y busca consolidarse en la pelea por los puestos de postemporada en la Zona Sur, mientras que Querétaro, con 34-48, necesita reaccionar ante su afición para mantenerse con opciones. En el montículo, el enfrentamiento presenta a Radhames Liz (5-5, 4.78 ERA) por Guerreros y Junior Guerra (6-6, 7.85 ERA) por Conspiradores, en un enfrentamiento que promete emociones desde el primer lanzamiento.

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