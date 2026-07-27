¡Rebelión contra el All-Star Game! Chivas no prestará a sus estrellas para el partido de la MLS vs Liga MX

Claro Sports pudo saber que la directiva de las Chivas no prestará a Armando González, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Santiago Sandoval

Chivas prioriza el inicio del Apertura 2026 y no quiere asumir riesgos con la carga física de varios de sus futbolistas. De acuerdo con información de José María Garrido de Claro Sports, la directiva rojiblanca decidió no prestar a algunas de sus principales figuras para el MLS All-Star Game 2026, partido que enfrentará a las estrellas de la Liga MX y la MLS este miércoles 29 de julio en Charlotte, Carolina del Norte.

La decisión responde al apretado calendario del Guadalajara, que visitará al Puebla este viernes. Con menos de 48 horas entre ambos compromisos, el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito optó por mantener en concentración a Armando González, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Bryan González, quienes permanecerán con el plantel para preparar el encuentro correspondiente al torneo local.

En Chivas consideran que la recuperación física del grupo resulta una prioridad en este momento de la temporada. La cercanía entre el MLS All-Star Game 2026 y el compromiso de la jornada 3 del Apertura 2026 llevó al club a privilegiar el rendimiento competitivo por encima de la participación en el evento.

En un principio, la organización del MLS All-Star Game 2026 solicitó la presencia de Richard Ledezma, Armando ‘Hormiga’ González, Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda y Santiago Sandoval. Sin embargo, Sandoval tampoco estaba disponible, ya que forma parte de la selección mexicana Sub 20, que disputa el Premundial con miras a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Con este panorama, Kevin Castañeda y Luis Gabriel Rey serán los únicos representantes rojiblancos en el MLS All-Star Game 2026. Ambos futbolistas no forman parte habitual del once inicial de Gabriel Milito, situación que facilitó su asistencia al compromiso frente a las figuras de la MLS.

El MLS All-Star Game 2026 se disputará este miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, a las 6:00 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. La actividad comenzará un día antes con el tradicional Skills Challenge, evento que reunirá a las principales figuras de ambas ligas antes del encuentro estelar.

Así queda la convocatoria de la Liga MX para el All-Star Game

Arqueros

Carlos Acevedo – CF Pachuca

Carlos Moreno – CF Pachuca

Defensores

Omar Campos – Cruz Azul

Willer Ditta – Cruz Azul

Jesús Gallardo – Toluca FC

Jesús Garza – Tigres UANL

Bruno Méndez – Toluca FC

Federico Pereira – Toluca FC

Luis Gabriel Rey – Chivas Guadalajara

Israel Reyes – Club América

Nathan Silva – Pumas UNAM

Mediocampistas

Juan Brunetta – Tigres UANL

Iker Fimbres – CF Monterrey

Fernando Gorriarán – Tigres UANL

Erik Lira – Cruz Azul

Elías Montiel – CF Pachuca

José Paradela – Cruz Azul

Carlos Rodríguez – Cruz Azul

Franco Romero – Toluca FC

Javier Ruiz – Necaxa

Delanteros

Kevin Castañeda – Chivas Guadalajara

Alexei Domínguez – CF Pachuca

Salomón Rondón – CF Pachuca

Robert Morales – Pumas UNAM

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