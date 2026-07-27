¡No hubo amenazas! Beccacece desmiente teorías sobre la eliminación de Ecuador a manos de México

El estratega argentino reveló que no hubo ningún tipo de amenaza para sus jugadores como se habló en redes sociales

Beccacece aclara los rumores del México vs Ecuador. | Imago7.

Sebastián Beccacece rompió el silencio sobre la eliminación de Ecuador en la Copa del Mundo de 2026 y rechazó las versiones que apuntaban a presuntas amenazas durante la estancia de la selección sudamericana en México. El entrenador argentino aseguró que la derrota frente al Tricolor respondió únicamente a cuestiones deportivas y asumió la responsabilidad por el resultado.

En una entrevista con Radio Centro, el extécnico de la Tri habló por primera vez desde la caída por 2-0 frente a la selección mexicana en los dieciseisavos de final del Mundial, disputados en el Estadio Azteca (Ciudad de México). Beccacece dejó claro que no existieron factores externos que influyeran en el desempeño de su equipo.

“Falso y desmiento tajantemente cualquier especulación. Nosotros perdimos porque México fue mejor que nosotros en el primer tiempo futbolísticamente y se terminó el debate“, declaró el estratega argentino al referirse a los rumores que circularon después de la eliminación.

El entrenador también reconoció que el equipo no estuvo al nivel esperado en ese compromiso y señaló que fue el único partido del torneo en el que Ecuador fue claramente superado por su rival.

Beccacece asume la responsabilidad por la eliminación

Durante la entrevista, Beccacece no eludió la autocrítica y afirmó que él fue el principal responsable de no haber llevado a Ecuador más lejos en la Copa del Mundo. El argentino pidió que las críticas recaigan sobre su trabajo y no sobre los futbolistas.

“Sentí que yo como técnico no estuve a la altura del proceso en el Mundial. Mejor que me critiquen a mí y dejen a los chicos tranquilos. Ver llorar a los jugadores me partió el alma“, expresó.

El entrenador insistió en que el encuentro contra México fue una excepción respecto al rendimiento mostrado por su selección durante el resto del campeonato, donde consideró que Ecuador logró competir de buena manera.

“El juego con México fue el único partido donde fuimos superados, donde no pudimos mostrar nuestro juego. No nos dejó demostrar por qué estuvimos en esa instancia“, agregó.

Defiende el desempeño de Ecuador en la fase de grupos

Beccacece recordó que Ecuador realizó una fase de grupos que, desde su punto de vista, estuvo por encima de los resultados obtenidos. El técnico destacó el desempeño frente a Costa de Marfil, Curazao y Alemania, aunque admitió que la falta de contundencia terminó marcando la diferencia.

“Fuimos dominantes ante los tres adversarios que enfrentamos. Tranquilamente podíamos ganar y ser primeros por el desarrollo, pero esto es de concretar y no de merecimientos“, comentó al hacer un balance del torneo.

Finalmente, el argentino pidió dejar atrás las teorías que surgieron tras la eliminación y reiteró que no hubo amenazas ni situaciones extradeportivas que condicionaran a su equipo. “Cuando se pierde a veces es más fácil buscar otras explicaciones. No hay que generar conspiraciones o teorías que no sean ciertas”, concluyó.

Pese a la eliminación, Beccacece afirmó que mantiene plena confianza en la generación de futbolistas ecuatorianos y consideró que el grupo tiene condiciones para darle nuevas alegrías a su afición en futuras competencias internacionales.

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