Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado taekwondo finales -57, -62, -67 kg femenil y -68, -74 y -80 kg varonil en directo

Publicado por Alan Osornio

Disfruta en vivo online la transmisión de la disputa de medallas de taekwondo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Claro Sports

Las finales de taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continúan en Claro Sports con actividad en seis categorías de Kyorugi. En la rama femenil se disputarán las divisiones de -57, -62 y -67 kilogramos, mientras que en la varonil entrarán en acción los competidores de -68, -74 y -80 kilogramos. Los combates se desarrollarán al mejor de tres rounds, con puntos otorgados por golpes válidos al peto y la cabeza mediante el sistema electrónico de puntuación.

México tendrá presencia en cinco semifinales. Fabiola Villegas buscará avanzar a la final de los -57 kilogramos, Karla Rodríguez competirá en -62 y Leslie Soltero lo hará en -67. En la rama varonil, José Nava disputará la semifinal de -74 kilogramos e Iker Casas intentará asegurar una medalla en la categoría de -80.

Colombia también contará con representantes en la ronda previa a las finales. Miguel Trejos competirá en -80 kilogramos, Laura Ramírez participará en -67 y Jhon Garrido buscará su pase por el oro en -68. Claro Sports transmitirá en vivo los combates y los resultados de una jornada en la que se definirán los campeones centroamericanos de estas seis divisiones.

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