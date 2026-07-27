¡Pareja de lujo! Djokovic y Sabalenka encabezan el espectacular cuadro de dobles mixtos del US Open 2026

El US Open confirmó las primeras 16 parejas inscritas para el dobles mixtos, con Djokovic y Sabalenka como la dupla estelar

Sabalenka y Djokovic jugarán el Grand Slam neoyorquino | Claro Sports

El US Open dio a conocer la lista inicial de parejas inscritas para el torneo de dobles mixtos de 2026, una competición que volverá a reunir a varias de las mayores figuras del tenis mundial antes del inicio del cuadro principal. La dupla más llamativa será la formada por Novak Djokovic, 24 veces campeón de Grand Slam y la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, quienes competirán juntos por primera vez en Nueva York.

El evento se disputará del 24 al 26 de agosto en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, como parte de la Fan Week del US Open. La edición pasada fue un éxito de asistencia y audiencia, por lo que el torneo mantendrá el formato que concentra el dobles mixtos en los días previos al inicio del Grand Slam.

Djokovic y Sabalenka lideran un cuadro repleto de estrellas

La pareja conformada por Djokovic y Sabalenka será el principal atractivo de un cuadro que también contará con varias figuras del circuito ATP y WTA.

Entre las duplas más destacadas aparecen Iga Swiatek y Casper Ruud, quienes volverán a unir fuerzas después de haber alcanzado la final en 2025, además de Elena Rybakina y Taylor Fritz, campeones de Indian Wells, Mirra Andreeva y Andrey Rublev, Jessica Pegula y Jack Draper, Naomi Osaka y Kei Nishikori y Daniil Medvedev junto a Diana Shnaider.

Star-studded entry list! 🤩



These teams have officially entered into the 2026 US Open Mixed Doubles Championship presented by Vital Proteins. pic.twitter.com/MPKjgw74h0 — US Open Tennis (@usopen) July 27, 2026

Los campeones defensores, Sara Errani y Andrea Vavassori, también figuran entre los equipos inscritos con la intención de revalidar el título conquistado el año pasado, como la pareja que representa la élite del formato de dobles.

La edición de 2025 marcó el estreno del nuevo formato impulsado por el US Open, reuniendo a varias de las principales estrellas del circuito en una competición con una bolsa millonaria y disputada antes del inicio del cuadro principal.

El título quedó en manos de Sara Errani y Andrea Vavassori, quienes derrotaron en la final a Iga Swiatek y Casper Ruud por 6-3, 5-7 y 10-6, consolidando el éxito de una propuesta que atrajo a miles de aficionados durante la Fan Week.

Alcaraz y Sinner, entre las grandes ausencias

La lista inicial de inscritos también dejó varias ausencias de peso. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no aparecen entre las parejas anunciadas. El murciano disputó el torneo hace un año junto a Emma Raducanu, mientras que el italiano se bajó del certamen, donde estaba inscrito junto a Emma Navarro. Del lado femenil, destacan las ausencias de Coco Gauff y las hermanas Venus y Serena Williams.

Sin embargo, la lista todavía no es definitiva. El periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el 17 de agosto, tras lo cual las seis mejores parejas por ranking combinado obtendrán su lugar directo en el cuadro principal. Posteriormente se repartirán ocho wild cards, mientras que las dos plazas restantes se definirán mediante un torneo de clasificación.

Parejas confirmadas para el dobles mixtos del US Open 2026

Novak Djokovic / Aryna Sabalenka

Elena Rybakina / Taylor Fritz

Mirra Andreeva / Andrey Rublev

Iga Swiatek / Casper Ruud

Belinda Bencic / Flavio Cobolli

Diana Shnaider / Daniil Medvedev

Amanda Anisimova / Learner Tien

Alexandra Eala / Félix Auger-Aliassime

Leylah Fernandez / Frances Tiafoe

Taylor Townsend / Alexander Zverev

Elena-Gabriela Ruse / Nuno Borges

Jessica Pegula / Jack Draper

Naomi Osaka / Kei Nishikori

Sara Errani / Andrea Vavassori

Katerina Siniakova / Henry Patten

Peyton Stearns / Preston Stearns

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