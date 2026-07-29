Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado ciclismo de pista finales sprint femenil y ómnium varonil en directo

Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y Ricardo Peña encabezan la participación mexicana en la jornada de ciclismo de pista

El velódromo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 recibe la definición de las medallas en el sprint femenil y el ómnium varonil. Las pruebas reunirán duelos de velocidad en la rama femenil y una competencia de cuatro eventos en la varonil, donde la suma de puntos determinará al campeón.

México tendrá presencia con Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo en el sprint femenil, modalidad en la que las ciclistas se enfrentan en series directas para avanzar hacia el podio. Ricardo Peña competirá en el ómnium varonil, prueba integrada por scratch, tempo, eliminación y carrera por puntos.

Sigue en vivo por Claro Sports la actividad desde el velódromo, los resultados de cada ronda y la entrega de medallas del ciclismo de pista en Santo Domingo 2026.

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