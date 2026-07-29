Mancini y su tajante mensaje tras ser presentado: “Estoy aquí para devolver a Italia al lugar que se merece”

El técnico inicia su segunda etapa con la Azzurra tras la salida de Maldini, el veto a Pirlo y la reestructuración de la FIGC

Mancini habla tras ser presentado con Italia | REUTERS/Matteo Minnella

Roberto Mancini inició su segunda etapa al frente de la selección italiana con la misión de reconstruir a un equipo que acumula tres ausencias consecutivas en la Copa del Mundo. “Estoy aquí para devolver a Italia al lugar que se merece”, afirmó el entrenador durante su presentación, después de que la Federación Italiana de Fútbol confirmara su contratación en medio de una crisis dentro de su estructura deportiva.

Giovanni Malagò, presidente de la FIGC, informó durante una reunión del Consejo Federal que había comenzado las conversaciones para concretar el regreso de Mancini. Horas después, la selección hizo oficial el acuerdo con el técnico, quien fue elegido tras una búsqueda en la que también aparecieron los nombres de Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y Andrea Pirlo.

La decisión llegó un día después del colapso del proyecto encabezado por Paolo Maldini y Leonardo, quienes abandonaron sus cargos apenas 16 días después de haber sido presentados. La ruptura se produjo luego de que Malagò vetara la posible llegada de Pirlo al banquillo debido a la polémica generada por la relación comercial del entrenador con una casa de apuestas rusa.

Ante la desintegración de la nueva estructura deportiva, la federación recurrió a un entrenador que conoce el funcionamiento de la Azzurra. Mancini dirigió a Italia entre 2018 y 2023, periodo en el que disputó 58 partidos, consiguió 38 victorias, 12 empates y ocho derrotas, además de registrar un promedio de 2.14 puntos por encuentro.

Su principal logro durante aquella etapa fue la conquista de la Eurocopa disputada en 2021, aunque el proceso también quedó marcado por la eliminación en el repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022. Mancini presentó su renuncia en agosto de 2023 para posteriormente asumir la dirección técnica de Arabia Saudí, antes de recibir esta nueva oportunidad con su país.

“El destino me ha brindado otra oportunidad gracias al presidente Malagó, y estoy aquí para devolver a Italia al lugar que se merece”, declaró el seleccionador. Mancini también expuso que su objetivo no se limita a conseguir el regreso de Italia a un Mundial: “Quiero ganar un trofeo importante, tal vez incluso dos. Y luego quedarme más tiempo del que dura mi contrato, si es posible”.

La reorganización de la FIGC también incluye la incorporación de Claudio Ranieri como responsable de la planificación deportiva de las selecciones nacionales, puesto que quedó vacante tras la salida de Maldini. El exentrenador del Leicester City y la Roma tendrá la tarea de coordinar el nuevo proyecto, mientras que Giorgio Chiellini habría descartado sumarse a la federación para continuar con sus funciones dentro de la Juventus.

Mancini afrontará su primer compromiso el 25 de septiembre, cuando Italia se mida a Bélgica en la Liga de Naciones. La Azzurra también enfrentará dos veces a Turquía y una a Francia durante la siguiente ventana internacional. “Independientemente de lo que ocurra en 2023, el objetivo siempre es ganar y jugar bien. Estoy convencido de que los jugadores están ahí y son buenos, especialmente los jóvenes”, concluyó.

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