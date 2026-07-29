Peloteando, en vivo | Miércoles 29 de julio

En Peloteando analizamos el futuro europeo de Erik Lira, las críticas a la FIFA, la salida de Pizarro, el caso Atlas y las medallas de México

Este miércoles 29 de julio, Peloteando analiza la posibilidad de que Erik Lira cumpla su objetivo de jugar en Europa, luego de que el AS Monaco mostrara interés en el mediocampista de Cruz Azul. Además, revisamos el conflicto que sacude al futbol internacional, con la UEFA y la Concacaf enfrentadas a la FIFA por su propuesta de abrir al capital privado el negocio comercial del Mundial.

También abordamos el primer cambio en los banquillos del Apertura 2026. Guido Pizarro presentó su renuncia como técnico de Tigres por motivos personales, mientras Hernán Elizondo quedó como entrenador interino. A esto se suma la investigación iniciada por la Comisión Disciplinaria de la FMF por un presunto caso de espionaje del Atlas durante el partido contra Santos Laguna.

Finalmente, repasamos la actuación de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. México continúa sumando medallas de oro en disciplinas como remo, taekwondo, ciclismo de pista y tiro con arco, además de superar las 100 preseas y mantenerse en la cima del medallero. Toda la información, el debate y el análisis están en Peloteando por W Radio y Claro Sports.

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