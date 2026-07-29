Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado Tiro con arco recurvo finales individual femenil, varonil y equipo mixto en directo

México busca dominar el podio en las finales de arco recurvo de Santo Domingo 2026

El tiro con arco vivirá uno de sus días más importantes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la disputa de las medallas en las pruebas de arco recurvo. La delegación mexicana llegará a la jornada con presencia en las semifinales individuales femeniles y varoniles, además de la final por equipos mixtos, donde buscará ampliar su cosecha de preseas.

La actividad comenzará con las semifinales de la rama femenil. Ana Vázquez abrirá la participación mexicana al enfrentar a la colombiana Ana María Rendón, mientras que el segundo duelo garantizará la presencia de una arquera tricolor en la final, ya que Ángela Ruiz se medirá a Alejandra Valencia en un enfrentamiento entre representantes nacionales.

En la competencia varonil también habrá un duelo completamente mexicano en las semifinales. Matías Grande y Raúl Rodríguez buscarán un lugar en la disputa por la medalla de oro, mientras que la otra llave enfrentará al colombiano Jorge Enríquez con el cubano Hugo Franco para definir al segundo finalista.

La jornada también incluirá la definición del podio en la modalidad de equipo mixto. Panamá y Cuba abrirán la actividad con el enfrentamiento por la medalla de bronce antes de dar paso al duelo estelar por el oro. México será protagonista de esa gran final al enfrentarse a Colombia en busca del título centroamericano. La representación nacional intentará aprovechar su destacado desempeño durante el torneo para subir a lo más alto del podio frente a uno de los rivales más fuertes de la región.

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