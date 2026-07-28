Juegos Centroamericanos 2026 en vivo: resultado natación finales día 1 en directo

Las medallas se definirán en 50 m libre, 100 m pecho, 200 m combinado, 800 m libre femenil, 1,500 m libre varonil y relevos 4×200 m libre

La natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 inicia la disputa por las medallas con la primera jornada de finales. El centro acuático recibirá a los representantes de la región, quienes buscarán registrar los mejores tiempos y ocupar un lugar en el podio durante el arranque del programa competitivo.

La sesión contempla las finales de 50 metros libre femenil y varonil, 100 metros pecho en ambas ramas y 200 metros combinado individual femenil y varonil. También se disputarán los 800 metros libre femenil y los 1,500 metros libre varonil, pruebas en las que la administración del ritmo será determinante.

El programa cerrará con los relevos 4×200 metros libre femenil y varonil, donde cada selección intentará mantener la regularidad en los cuatro turnos. Sigue en vivo por Claro Sports todas las pruebas, los resultados y la entrega de medallas del Día 1 de la natación en Santo Domingo 2026.

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