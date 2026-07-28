¿Hubo golpes entre Jhon Durán y Néstor Lorenzo? revelan lo sucedido en el camerino de la Selección

La ‘Tricolor’ vuelve a jugar para la fecha de amistosos FIFA de septiembre del 2026, veremos si el artillero será tenido en cuenta.

Jhon Durán y Richard Ríos, posibles compañeros | Vizzor

Jhon Jáder Durán fue confirmado días atrás como nuevo futbolista del Benfica. A pesar de tener contrato vigente con Al-Nassr de Arabia Saudita, el delantero colombiano tendrá una nueva experiencia con uno de los clubes más importantes de Portugal, tras un repentino paso por el Zenit de Rusia.

Este nuevo club para el artillero ‘cafetero’ abre nuevamente el debate si podrá estar o no nuevamente en la órbita de la Selección Colombia, de la mano con la renovación del técnico Néstor Lorenzo, el argentino renovó su vínculo con la ‘Tricolor’ de cara a la clasificación del combinado nacional al próximo Mundial del 2030.

¡Sí hubo golpes!

Sin embargo hay un tema que no deja de inquietar a la interna del equipo, con referencia a Jhon Jáder Durán. El 6 de junio del 2025, en medio del partido entre Colombia y Perú, por las Eliminatorias al Mundial del 2026 en Barranquilla se murmuró de una pelea que hubo en el camerino del entretiempo de dicho compromiso entre el delantero, otros compañeros y el técnico Néstor Lorenzo, algo que siempre negaron desde la interna de la Selección.

No obstante, en las últimas horas se pudieron conocer más detalles de lo sucedido en aquella tarde en el Estadio Metropolitano: “Lo acusan de un evento en el camerino de la Selección Colombia, yo le pregunté si era cierto y me dijo que no. ‘Es cierto que yo tenía agarrado a un compañero haciéndole un reclamo y el profe (Lorenzo) me agarró por detrás, yo no sabía que era el profe y yo abrí los brazos para quitármelo de encima porque no me sentía bien que me agarra y el profe se cayó'”, aseguró Alberto Suárez.

“Pero él no mató a nadie, no ha cogido un revolver y ha tirado disparos al cielo. No ha matado a nadie, como otros, que los idolatran. Otros que llegaban al pueblo a darle bala a su gente, a esos sí los idolatran, porque se volvieron personajes de televisión. Este es un niño y lo que le duele al país es que tiene mucho dinero”, agregó el timonel del Envigado en diálogo con Un Break.

Cabe mencionar que Jhon Jáder Durán no hizo parte de los 26 convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en una decisión que no sustentó el estratega argentino. Se sabrá si el artillero antioqueño será parte de la ‘Tricolor’ para los próximos juegos: fecha de amistosos FIFA de septiembre.

Lea también: