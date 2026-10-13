Jugando Claro, en vivo | Lunes 12 de octubre

Analizará el aniversario número 110 del Club América, el desempeño de Pumas en la jornada 11, el inicio de Javier Aguirre como entrenador en España y la situación de los futbolistas mexicanos en Europa

América está de fiesta y en Jugando Claro analizaremos los 110 años de historia de las Águilas, un aniversario que llega acompañado de títulos, generaciones inolvidables y figuras que han marcado al futbol mexicano. El debate estará abierto: ¿quién es para ti la máxima leyenda en la historia del América?

Pero el aniversario azulcrema no será el único tema. Pumas dejó grandes sensaciones durante la Jornada 11, especialmente por los primeros 35 minutos ante Cruz Azul, un periodo en el que el equipo de Esteban Solari mostró una versión que ilusiona a sus aficionados. En Jugando Claro analizaremos si ese tramo puede convertirse en la base del futbol que busca construir el técnico universitario.

La Jornada 11 de la Liga MX también dejó resultados, protagonistas, actuaciones individuales y situaciones que generaron conversación durante el fin de semana. Repasaremos lo mejor y lo peor de la fecha, además de las conclusiones que deja la competencia de cara a las próximas jornadas.

En el futbol internacional, Javier Aguirre comenzó una nueva etapa en España con un empate, mientras que los futbolistas mexicanos tuvieron poca actividad durante el fin de semana en Europa. Analizaremos quiénes tuvieron minutos, quiénes permanecieron en la banca y cómo se presenta el panorama para los jugadores nacionales en el futbol europeo.

Todo esto y más estará en Jugando Claro, donde también habrá espacio para debatir sobre los grandes protagonistas del futbol mexicano y responder una pregunta que seguramente dividirá opiniones: a 110 años del nacimiento del América, ¿quién es la máxima leyenda en la historia de las Águilas?

Sigue Jugando Claro por Claro Sports y acompáñanos en el análisis del aniversario del América, el momento de Pumas con Esteban Solari, lo mejor y lo peor de la Jornada 11, el debut de Javier Aguirre en España y la actualidad de los mexicanos en Europa.