André Jardine no olvida al América en su 110 aniversario: seis títulos y una era histórica

Jardine dejó Coapa en 2026, pero su paso quedó marcado por tres títulos de Liga MX consecutivos y el primer tricampeonato de los torneos cortos

André Jardine no dejó pasar el 110 aniversario del Club América y, desde Emiratos Árabes Unidos, dedicó un mensaje al equipo con el que conquistó seis títulos en tres años. El entrenador brasileño compartió en sus redes sociales un video con algunos de los momentos más importantes de su etapa en Coapa y recordó el vínculo que construyó con la institución y su afición.

“Fue y siempre será un honor dirigir a este equipo. Gracias por cada momento, por cada título y por esta afición que lo da todo”, escribió Jardine en su cuenta de Instagram acompañado de un emotivo video. En la segunda parte de su mensaje, aseguró que el América es “historia viva” y señaló que celebraba junto con los seguidores azulcremas el aniversario del club.

La publicación llegó poco más de cuatro meses después de su salida del conjunto azulcrema. Actualmente, Jardine dirige al Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos, equipo al que llegó después de concluir su ciclo con América en junio de 2026.

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Los números que dejó André Jardine en el América

Jardine tomó el banquillo del América en junio de 2023 y permaneció durante tres años al frente del equipo. El club anunció el 3 de junio de 2026 que ambas partes acordaron terminar el vínculo de mutuo acuerdo, después de una etapa que la propia institución calificó como histórica.

Durante ese periodo, el brasileño dirigió 162 partidos oficiales, con un registro de 85 victorias, 41 empates y 36 derrotas. Sus equipos marcaron 310 goles y recibieron 189. Con estas cifras, Jardine cerró su ciclo como uno de los entrenadores con más partidos dirigidos en la historia del América.

El principal legado de su etapa está en los seis trofeos que consiguió. Ganó el Apertura 2023, el Clausura 2024 y el Apertura 2024, además del Campeón de Campeones 2024, la Supercopa de la Liga MX 2024 y la Campeones Cup 2024. El América confirmó que Jardine se convirtió en el técnico más ganador de la institución al alcanzar seis títulos superando formalmente a leyendas como Raúl Cárdenas (4), Jorge Vieira (4) y Miguel Herrera (4).

El tricampeonato que cambió la historia reciente del América

Jardine consiguió tres títulos de Liga MX en sus primeros tres torneos con las Águilas: derrotó a Tigres en la final del Apertura 2023, a Cruz Azul en el Clausura 2024 y a Monterrey en el Apertura 2024. Con este último campeonato, América se convirtió en el primer tricampeón en la era de los torneos cortos.

El brasileño también llevó al América a cuatro finales consecutivas de Liga MX, una racha que comenzó con el Apertura 2023 y terminó en el Clausura 2025, cuando las Águilas perdieron el título ante Toluca. Después, el equipo fue eliminado por Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025 y por Pumas en la misma instancia del Clausura 2026, el último torneo de Jardine en Coapa.

En el plano internacional quedó una cuenta pendiente. Jardine no consiguió la Concacaf Champions Cup ni la Leagues Cup con América. En la Champions Cup 2024 llegó hasta las semifinales y fue eliminado por Pachuca, mientras que en la Leagues Cup 2024 el equipo alcanzó los cuartos de final.

También dejó una marca importante en la fase final del futbol mexicano. En mayo de 2025, América llegó a 17 partidos consecutivos sin perder en Liguilla, igualando una marca histórica del propio club. Hasta ese momento, Jardine había dirigido 21 encuentros de fase final, con 10 victorias, 10 empates y una derrota.

Apertura 2023

Cuartos de final | Ida: León 2-2 América | Vuelta: América 2-0 León | Global 4-2

Semifinal | Ida: San Luis 0-5 América | Vuelta: América 0-2 San Luis | Global 5-2

Final | Ida: Tigres 1-1 América | Vuelta: América 3-0 Tigres | Global 4-1 | Inicio de la racha

Clausura 2024

Cuartos de final | Ida: Pachuca 1-1 América | Vuelta: América 1-1 Pachuca | Global 2-2

Semifinal | Ida: Chivas 0-0 América | Vuelta: América 1-0 Chivas | Global 1-0

Final | Ida: Cruz Azul 1-1 América | Vuelta: América 1-0 Cruz Azul | Global 2-1

Apertura 2024

Play In | Tijuana 2-2 América | Penales 3-2

Cuartos de final | Ida: América 2-0 Toluca | Vuelta: Toluca 0-2 América | Global 4-0

Semifinal | Ida: América 0-0 Cruz Azul | Vuelta: Cruz Azul 3-4 América | Global 4-3

Final | Ida: América 2-1 Monterrey | Vuelta: Monterrey 1-1 América | Global: 3-2

Clausura 2025

Cuartos de final | Ida: Pachuca 0-0 América | Vuelta: América 2-0 Pachuca | Global 2-0

Semifinal | Ida: Cruz Azul 1-0 América | Vuelta: América 2-1 Cruz Azul | Global 2-2 | Fin de la racha

André Jardine y sus resultados en los Clásicos con América

Durante sus tres años al frente del América, André Jardine enfrentó en 42 ocasiones a Chivas, Cruz Azul y Pumas, al considerar los partidos oficiales y amistosos registrados durante su etapa en Coapa. El brasileño terminó con 17 victorias, 12 empates y 13 derrotas, además de 59 goles a favor y 43 en contra.

El registro muestra un dominio importante ante Chivas, mientras que contra Cruz Azul y Pumas los resultados fueron más equilibrados. Jardine también tuvo enfrentamientos en Liga MX, Liguilla, Concacaf Champions Cup, Leagues Cup y partidos amistosos.

Clásico Nacional: América vs. Chivas

Jardine dirigió 15 partidos ante Chivas, con siete victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Entre sus resultados más importantes aparecen el 4-0 del Apertura 2023, los triunfos en las series de Concacaf de 2024 y la semifinal del Clausura 2024.

Fecha Marcador Torneo Estadio 16 sep 2023 América 4-0 Chivas Apertura 2023, Jornada 8 Estadio Azteca 15 oct 2023 América 2-0 Chivas Amistoso Rose Bowl 6 mar 2024 Chivas 0-3 América Concacaf Champions Cup, Octavos – Ida Estadio Akron 13 mar 2024 América 2-3 Chivas Concacaf Champions Cup, Octavos – Vuelta Estadio Azteca 16 mar 2024 Chivas 0-0 América Clausura 2024, Jornada 12 Estadio Akron 15 may 2024 Chivas 0-0 América Clausura 2024, Semifinal – Ida Estadio Akron 18 may 2024 América 1-0 Chivas Clausura 2024, Semifinal – Vuelta Estadio Azteca 14 sep 2024 América 1-0 Chivas Apertura 2024, Jornada 7 Estadio Ciudad de los Deportes 13 oct 2024 Chivas 0-2 América Amistoso NRG Stadium 5 mar 2025 Chivas 1-0 América Concacaf Champions Cup, Octavos – Ida Estadio Akron 8 mar 2025 Chivas 0-0 América Clausura 2025, Jornada 11 Estadio Akron 12 mar 2025 América 4-0 Chivas Concacaf Champions Cup, Octavos – Vuelta Estadio Ciudad de los Deportes 14 sep 2025 América 1-2 Chivas Apertura 2025, Jornada 8 Estadio Ciudad de los Deportes 11 oct 2025 América 1-1 Chivas Amistoso Rose Bowl 14 feb 2026 Chivas 1-0 América Clausura 2026, Jornada 6 Estadio Akron

Balance vs. Chivas: 15 partidos, 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

Clásico Joven: América vs. Cruz Azul

Ante Cruz Azul, el técnico brasileño disputó 17 encuentros, con seis victorias, cinco empates y seis derrotas. La serie incluye la final del Clausura 2024, las semifinales del Apertura 2024 y Clausura 2025, además de los enfrentamientos de Concacaf.

Fecha Marcador Torneo Estadio 24 jun 2023 América 3-1 Cruz Azul Amistoso Nido Águila 2 sep 2023 Cruz Azul 2-3 América Apertura 2023, Jornada 7 Estadio Azteca 24 feb 2024 América 1-0 Cruz Azul Clausura 2024, Jornada 8 Estadio Azteca 23 mar 2024 Cruz Azul 3-2 América Amistoso Dignity Health Sports Park 23 may 2024 Cruz Azul 1-1 América Clausura 2024, Final – Ida Estadio Ciudad de los Deportes 26 may 2024 América 1-0 Cruz Azul Clausura 2024, Final – Vuelta Estadio Azteca 31 ago 2024 Cruz Azul 4-1 América Apertura 2024, Jornada 6 Estadio Ciudad de los Deportes 5 dic 2024 América 0-0 Cruz Azul Apertura 2024, Semifinal – Ida Estadio Ciudad de los Deportes 8 dic 2024 Cruz Azul 3-4 América Apertura 2024, Semifinal – Vuelta Estadio Ciudad de los Deportes 1 abr 2025 América 0-0 Cruz Azul Concacaf Champions Cup, Cuartos – Ida Estadio Ciudad de los Deportes 8 abr 2025 Cruz Azul 2-1 América Concacaf Champions Cup, Cuartos – Vuelta Estadio Ciudad de los Deportes 12 abr 2025 América 0-0 Cruz Azul Clausura 2025, Jornada 15 Estadio Ciudad de los Deportes 14 may 2025 América 0-1 Cruz Azul Clausura 2025, Semifinal – Ida Estadio Ciudad de los Deportes 17 may 2025 América 2-1 Cruz Azul Clausura 2025, Semifinal – Vuelta Estadio Ciudad de los Deportes 18 oct 2025 Cruz Azul 2-1 América Apertura 2025, Jornada 13 Estadio Olímpico Universitario 20 feb 2026 América 0-2 Cruz Azul Clausura 2026, Jornada 8 Estadio Banorte 11 abr 2026 América 1-1 Cruz Azul Clausura 2026, Jornada 14 Estadio Banorte

Balance vs. Cruz Azul: 17 partidos, 6 victorias, 5 empates y 6 derrotas.

Clásico Capitalino: América vs. Pumas

Pumas fue el rival con el que Jardine tuvo un registro más equilibrado. El brasileño dirigió 10 Clásicos Capitalinos, con cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. El periodo incluyó los cuartos de final del Clausura 2024 y la eliminatoria del Clausura 2026, que terminó con un empate global de 6-6 y la clasificación de Pumas por su mejor posición en la tabla.

Fecha Marcador Torneo Estadio 30 sep 2023 América 1-0 Pumas Apertura 2023, Jornada 10 Estadio Azteca 20 abr 2024 Pumas 2-1 América Clausura 2024, Jornada 16 Estadio Olímpico Universitario 8 may 2024 Pumas 0-2 América Clausura 2024, Cuartos – Ida Estadio Olímpico Universitario 11 may 2024 América 1-1 Pumas Clausura 2024, Cuartos – Vuelta Estadio Azteca 29 sep 2024 América 0-1 Pumas Apertura 2024, Jornada 10 Estadio Ciudad de los Deportes 22 feb 2025 Pumas 0-2 América Clausura 2025, Jornada 8 Estadio Olímpico Universitario 28 sep 2025 América 4-1 Pumas Apertura 2025, Jornada 11 Estadio Ciudad de los Deportes 21 mar 2026 Pumas 1-0 América Clausura 2026, Jornada 12 Estadio Olímpico Universitario 3 may 2026 América 3-3 Pumas Clausura 2026, Cuartos – Ida Estadio Banorte 10 may 2026 Pumas 3-3 América Clausura 2026, Cuartos – Vuelta Estadio Olímpico Universitario

Balance vs. Pumas: 10 partidos, 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

El balance final de Jardine en los Clásicos

Rival Partidos Victorias Empates Derrotas Goles a favor Goles en contra Chivas 15 7 4 4 21 8 Cruz Azul 17 6 5 6 21 23 Pumas 10 4 3 3 17 12 Total 42 17 12 13 59 43

En términos generales, Jardine ganó 17 de los 42 Clásicos que dirigió, mientras que perdió 13 y empató 12. Esto significa que terminó sin derrota en 29 de esos encuentros, aunque el cierre de su ciclo tuvo un balance menos favorable frente a sus principales rivales.

Con su mensaje por los 110 años del América, Jardine volvió a recordar una etapa marcada por seis títulos y el primer tricampeonato de los torneos cortos. El brasileño ya no ocupa el banquillo de Coapa, pero su felicitación mostró que el vínculo con el club y con la afición permanece después de su salida.