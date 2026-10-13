América

André Jardine no olvida al América en su 110 aniversario: seis títulos y una era histórica

Publicado por Juan Carlos Campos Rodríguez

Jardine dejó Coapa en 2026, pero su paso quedó marcado por tres títulos de Liga MX consecutivos y el primer tricampeonato de los torneos cortos

André Jardine no dejó pasar el 110 aniversario del Club América y, desde Emiratos Árabes Unidos, dedicó un mensaje al equipo con el que conquistó seis títulos en tres años. El entrenador brasileño compartió en sus redes sociales un video con algunos de los momentos más importantes de su etapa en Coapa y recordó el vínculo que construyó con la institución y su afición.

Fue y siempre será un honor dirigir a este equipo. Gracias por cada momento, por cada título y por esta afición que lo da todo”, escribió Jardine en su cuenta de Instagram acompañado de un emotivo video. En la segunda parte de su mensaje, aseguró que el América es “historia viva” y señaló que celebraba junto con los seguidores azulcremas el aniversario del club.

La publicación llegó poco más de cuatro meses después de su salida del conjunto azulcrema. Actualmente, Jardine dirige al Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos, equipo al que llegó después de concluir su ciclo con América en junio de 2026.

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Los números que dejó André Jardine en el América

Jardine tomó el banquillo del América en junio de 2023 y permaneció durante tres años al frente del equipo. El club anunció el 3 de junio de 2026 que ambas partes acordaron terminar el vínculo de mutuo acuerdo, después de una etapa que la propia institución calificó como histórica.

Durante ese periodo, el brasileño dirigió 162 partidos oficiales, con un registro de 85 victorias, 41 empates y 36 derrotas. Sus equipos marcaron 310 goles y recibieron 189. Con estas cifras, Jardine cerró su ciclo como uno de los entrenadores con más partidos dirigidos en la historia del América.

El principal legado de su etapa está en los seis trofeos que consiguió. Ganó el Apertura 2023, el Clausura 2024 y el Apertura 2024, además del Campeón de Campeones 2024, la Supercopa de la Liga MX 2024 y la Campeones Cup 2024. El América confirmó que Jardine se convirtió en el técnico más ganador de la institución al alcanzar seis títulos superando formalmente a leyendas como Raúl Cárdenas (4), Jorge Vieira (4) y Miguel Herrera (4).

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El tricampeonato que cambió la historia reciente del América

Jardine consiguió tres títulos de Liga MX en sus primeros tres torneos con las Águilas: derrotó a Tigres en la final del Apertura 2023, a Cruz Azul en el Clausura 2024 y a Monterrey en el Apertura 2024. Con este último campeonato, América se convirtió en el primer tricampeón en la era de los torneos cortos.

El brasileño también llevó al América a cuatro finales consecutivas de Liga MX, una racha que comenzó con el Apertura 2023 y terminó en el Clausura 2025, cuando las Águilas perdieron el título ante Toluca. Después, el equipo fue eliminado por Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025 y por Pumas en la misma instancia del Clausura 2026, el último torneo de Jardine en Coapa.

En el plano internacional quedó una cuenta pendiente. Jardine no consiguió la Concacaf Champions Cup ni la Leagues Cup con América. En la Champions Cup 2024 llegó hasta las semifinales y fue eliminado por Pachuca, mientras que en la Leagues Cup 2024 el equipo alcanzó los cuartos de final.

También dejó una marca importante en la fase final del futbol mexicano. En mayo de 2025, América llegó a 17 partidos consecutivos sin perder en Liguilla, igualando una marca histórica del propio club. Hasta ese momento, Jardine había dirigido 21 encuentros de fase final, con 10 victorias, 10 empates y una derrota.

Apertura 2023

  • Cuartos de final | Ida: León 2-2 América | Vuelta: América 2-0 León | Global 4-2
  • Semifinal | Ida: San Luis 0-5 América | Vuelta: América 0-2 San Luis | Global 5-2
  • Final | Ida: Tigres 1-1 América | Vuelta: América 3-0 Tigres | Global 4-1 | Inicio de la racha

Clausura 2024

  • Cuartos de final | Ida: Pachuca 1-1 América | Vuelta: América 1-1 Pachuca | Global 2-2
  • Semifinal | Ida: Chivas 0-0 América | Vuelta: América 1-0 Chivas | Global 1-0
  • Final | Ida: Cruz Azul 1-1 América | Vuelta: América 1-0 Cruz Azul | Global 2-1

Apertura 2024

  • Play In | Tijuana 2-2 América | Penales 3-2
  • Cuartos de final | Ida: América 2-0 Toluca | Vuelta: Toluca 0-2 América | Global 4-0
  • Semifinal | Ida: América 0-0 Cruz Azul | Vuelta: Cruz Azul 3-4 América | Global 4-3
  • Final | Ida: América 2-1 Monterrey | Vuelta: Monterrey 1-1 América | Global: 3-2

Clausura 2025

  • Cuartos de final | Ida: Pachuca 0-0 América | Vuelta: América 2-0 Pachuca | Global 2-0
  • Semifinal | Ida: Cruz Azul 1-0 América | Vuelta: América 2-1 Cruz Azul | Global 2-2 | Fin de la racha

André Jardine y sus resultados en los Clásicos con América

Durante sus tres años al frente del América, André Jardine enfrentó en 42 ocasiones a Chivas, Cruz Azul y Pumas, al considerar los partidos oficiales y amistosos registrados durante su etapa en Coapa. El brasileño terminó con 17 victorias, 12 empates y 13 derrotas, además de 59 goles a favor y 43 en contra.

El registro muestra un dominio importante ante Chivas, mientras que contra Cruz Azul y Pumas los resultados fueron más equilibrados. Jardine también tuvo enfrentamientos en Liga MX, Liguilla, Concacaf Champions Cup, Leagues Cup y partidos amistosos.

Clásico Nacional: América vs. Chivas

Jardine dirigió 15 partidos ante Chivas, con siete victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Entre sus resultados más importantes aparecen el 4-0 del Apertura 2023, los triunfos en las series de Concacaf de 2024 y la semifinal del Clausura 2024.

FechaMarcadorTorneoEstadio
16 sep 2023América 4-0 ChivasApertura 2023, Jornada 8Estadio Azteca
15 oct 2023América 2-0 ChivasAmistosoRose Bowl
6 mar 2024Chivas 0-3 AméricaConcacaf Champions Cup, Octavos – IdaEstadio Akron
13 mar 2024América 2-3 ChivasConcacaf Champions Cup, Octavos – VueltaEstadio Azteca
16 mar 2024Chivas 0-0 AméricaClausura 2024, Jornada 12Estadio Akron
15 may 2024Chivas 0-0 AméricaClausura 2024, Semifinal – IdaEstadio Akron
18 may 2024América 1-0 ChivasClausura 2024, Semifinal – VueltaEstadio Azteca
14 sep 2024América 1-0 ChivasApertura 2024, Jornada 7Estadio Ciudad de los Deportes
13 oct 2024Chivas 0-2 AméricaAmistosoNRG Stadium
5 mar 2025Chivas 1-0 AméricaConcacaf Champions Cup, Octavos – IdaEstadio Akron
8 mar 2025Chivas 0-0 AméricaClausura 2025, Jornada 11Estadio Akron
12 mar 2025América 4-0 ChivasConcacaf Champions Cup, Octavos – VueltaEstadio Ciudad de los Deportes
14 sep 2025América 1-2 ChivasApertura 2025, Jornada 8Estadio Ciudad de los Deportes
11 oct 2025América 1-1 ChivasAmistosoRose Bowl
14 feb 2026Chivas 1-0 AméricaClausura 2026, Jornada 6Estadio Akron

Balance vs. Chivas: 15 partidos, 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

Clásico Joven: América vs. Cruz Azul

Ante Cruz Azul, el técnico brasileño disputó 17 encuentros, con seis victorias, cinco empates y seis derrotas. La serie incluye la final del Clausura 2024, las semifinales del Apertura 2024 y Clausura 2025, además de los enfrentamientos de Concacaf.

FechaMarcadorTorneoEstadio
24 jun 2023América 3-1 Cruz AzulAmistosoNido Águila
2 sep 2023Cruz Azul 2-3 AméricaApertura 2023, Jornada 7Estadio Azteca
24 feb 2024América 1-0 Cruz AzulClausura 2024, Jornada 8Estadio Azteca
23 mar 2024Cruz Azul 3-2 AméricaAmistosoDignity Health Sports Park
23 may 2024Cruz Azul 1-1 AméricaClausura 2024, Final – IdaEstadio Ciudad de los Deportes
26 may 2024América 1-0 Cruz AzulClausura 2024, Final – VueltaEstadio Azteca
31 ago 2024Cruz Azul 4-1 AméricaApertura 2024, Jornada 6Estadio Ciudad de los Deportes
5 dic 2024América 0-0 Cruz AzulApertura 2024, Semifinal – IdaEstadio Ciudad de los Deportes
8 dic 2024Cruz Azul 3-4 AméricaApertura 2024, Semifinal – VueltaEstadio Ciudad de los Deportes
1 abr 2025América 0-0 Cruz AzulConcacaf Champions Cup, Cuartos – IdaEstadio Ciudad de los Deportes
8 abr 2025Cruz Azul 2-1 AméricaConcacaf Champions Cup, Cuartos – VueltaEstadio Ciudad de los Deportes
12 abr 2025América 0-0 Cruz AzulClausura 2025, Jornada 15Estadio Ciudad de los Deportes
14 may 2025América 0-1 Cruz AzulClausura 2025, Semifinal – IdaEstadio Ciudad de los Deportes
17 may 2025América 2-1 Cruz AzulClausura 2025, Semifinal – VueltaEstadio Ciudad de los Deportes
18 oct 2025Cruz Azul 2-1 AméricaApertura 2025, Jornada 13Estadio Olímpico Universitario
20 feb 2026América 0-2 Cruz AzulClausura 2026, Jornada 8Estadio Banorte
11 abr 2026América 1-1 Cruz AzulClausura 2026, Jornada 14Estadio Banorte

Balance vs. Cruz Azul: 17 partidos, 6 victorias, 5 empates y 6 derrotas.

Clásico Capitalino: América vs. Pumas

Pumas fue el rival con el que Jardine tuvo un registro más equilibrado. El brasileño dirigió 10 Clásicos Capitalinos, con cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. El periodo incluyó los cuartos de final del Clausura 2024 y la eliminatoria del Clausura 2026, que terminó con un empate global de 6-6 y la clasificación de Pumas por su mejor posición en la tabla.

FechaMarcadorTorneoEstadio
30 sep 2023América 1-0 PumasApertura 2023, Jornada 10Estadio Azteca
20 abr 2024Pumas 2-1 AméricaClausura 2024, Jornada 16Estadio Olímpico Universitario
8 may 2024Pumas 0-2 AméricaClausura 2024, Cuartos – IdaEstadio Olímpico Universitario
11 may 2024América 1-1 PumasClausura 2024, Cuartos – VueltaEstadio Azteca
29 sep 2024América 0-1 PumasApertura 2024, Jornada 10Estadio Ciudad de los Deportes
22 feb 2025Pumas 0-2 AméricaClausura 2025, Jornada 8Estadio Olímpico Universitario
28 sep 2025América 4-1 PumasApertura 2025, Jornada 11Estadio Ciudad de los Deportes
21 mar 2026Pumas 1-0 AméricaClausura 2026, Jornada 12Estadio Olímpico Universitario
3 may 2026América 3-3 PumasClausura 2026, Cuartos – IdaEstadio Banorte
10 may 2026Pumas 3-3 AméricaClausura 2026, Cuartos – VueltaEstadio Olímpico Universitario

Balance vs. Pumas: 10 partidos, 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

El balance final de Jardine en los Clásicos

RivalPartidosVictoriasEmpatesDerrotasGoles a favorGoles en contra
Chivas15744218
Cruz Azul176562123
Pumas104331712
Total421712135943

En términos generales, Jardine ganó 17 de los 42 Clásicos que dirigió, mientras que perdió 13 y empató 12. Esto significa que terminó sin derrota en 29 de esos encuentros, aunque el cierre de su ciclo tuvo un balance menos favorable frente a sus principales rivales.

Con su mensaje por los 110 años del América, Jardine volvió a recordar una etapa marcada por seis títulos y el primer tricampeonato de los torneos cortos. El brasileño ya no ocupa el banquillo de Coapa, pero su felicitación mostró que el vínculo con el club y con la afición permanece después de su salida.

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