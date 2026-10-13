Balón de Oro 2026: fecha, sede, categorías y los candidatos favoritos 

La gala del Balón de Oro 2026 reunirá a las figuras del fútbol mundial en Londres: Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé, entre los favoritos

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026? | Reuters

El Balón de Oro 2026 está cada vez más cerca de conocer a sus ganadores. La ceremonia, organizada por France Football en colaboración con la UEFA, reunirá a futbolistas, entrenadores y representantes de clubes el próximo 26 de octubre. En esta edición, Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé aparecen entre los principales candidatos al reconocimiento individual, después de sus actuaciones durante la temporada 2025-2026.

La edición número 70 del Balón de Oro tendrá como sede Londres, Inglaterra, por primera vez en su historia. La organización eligió esta ciudad como homenaje a Stanley Matthews, futbolista inglés que recibió el primer galardón en 1956. La ceremonia también contará con reconocimientos para las categorías femeniles, entrenadores, porteros, clubes y jugadores jóvenes.

México tendrá presencia entre los nominados con Julián Quiñones, Scarlett Camberos y el América Femenil. Quiñones compite por el Balón de Oro varonil, mientras que Camberos está entre las candidatas al reconocimiento femenil. Por su parte, el conjunto azulcrema forma parte de los cinco clubes nominados al premio al mejor equipo femenil de 2026.

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¿Cuándo es la ceremonia del Balón de Oro 2026? Fecha, horario y sede

La entrega del Balón de Oro 2026 se celebrará el lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre, ubicado en Londres, Inglaterra. La ceremonia comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con el calendario publicado el 5 de octubre por la organización del premio. La alfombra roja se realizará antes de la entrega de los reconocimientos.

¿Quién lidera el ranking para ganar el Balón de Oro 2026?

Lamine Yamal encabeza las previsiones para conquistar el Balón de Oro 2026, seguido por Harry Kane y Kylian Mbappé. De acuerdo con algunas encuestas, el futbolista del Barcelona supera al delantero del Bayern Múnich en las apuestas. Sin embargo, estas posiciones corresponden a pronósticos y no representan el resultado oficial de la votación.

La disputa por el premio incluye a otros jugadores como Michael Olise, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Rodri. El proceso de votación toma en cuenta el rendimiento individual, los logros colectivos y el comportamiento deportivo. Los votos corresponden a periodistas seleccionados de distintos países, por lo que el ganador se conocerá hasta la ceremonia.

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Balón de Oro 2026: categorías y principales candidatos

El Balón de Oro 2026 entregará reconocimientos en 13 categorías, entre ellas los premios varonil y femenil, los trofeos Kopa para futbolistas jóvenes, Yashin para porteros, Johan Cruyff para entrenadores y Gerd Müller para delanteros. También se reconocerá a los clubes del año y se otorgará el Premio Sócrates por iniciativas sociales.

Entre los nominados al Balón de Oro varonil aparecen Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Rodri y el mexicano Julián Quiñones. En el apartado femenil compiten futbolistas como Aitana Bonmatí —ganadora en 2025, aunque no aparece entre las nominadas de 2026—, por lo que la lista de este año incluye a Alexia Putellas, Ewa Pajor, Alessia Russo y Scarlett Camberos. En otras categorías figuran, Unai Simón y Thibaut Courtois para porteros, así como Luis Enrique y Luis de la Fuente para entrenadores.

La participación mexicana también incluye al América Femenil, que competirá por el reconocimiento al mejor club femenil frente a Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y OL Lyonnes. Mientras tanto, Julián Quiñones llega a la nominación varonil después de marcar 33 goles en la liga de Arabia Saudita durante la temporada 2025-2026.

¿Dónde ver en vivo la ceremonia del Balón de Oro 2026?

Los aficionados mexicanos podrán seguir la ceremonia del Balón de Oro 2026 en vivo y gratis a través de DAZN, plataforma que confirmó la transmisión del evento para 200 mercados internacionales. La gala comenzará el lunes 26 de octubre a las 14:00 horas del centro de México y permitirá conocer a los ganadores de las distintas categorías.

Para acceder a la transmisión, los usuarios podrán ingresar a la página web o aplicación de DAZN. La organización también ofrecerá actualizaciones de la gala, resultados y declaraciones de los ganadores en el sitio oficial del Balón de Oro.