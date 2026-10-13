‘Martes 13, ni te cases ni te embarques’: ¿Por qué se asocia este día con la mala suerte?

La creencia combina el significado atribuido al martes, relacionado con Marte y la guerra, con la historia del número 13, al que diferentes tradiciones han vinculado con presagios negativos

Muchas personas tienden a sufrir un poco debido a sus supersticiones | Chat GPT

El martes 13 forma parte de las supersticiones que se mantienen presentes en distintos países de habla hispana, incluido México. La fecha suele relacionarse con la mala suerte y, por tradición, algunas personas prefieren evitar decisiones como casarse, viajar o mudarse durante esta jornada.

La creencia combina dos elementos a los que distintas culturas les han atribuido significados negativos: el martes y el número 13. Con el paso de los siglos, estas asociaciones se incorporaron a la cultura popular y dieron origen a consejos, rituales y frases que todavía forman parte del imaginario colectivo.

Aunque para algunas personas se trata únicamente de una tradición, otras siguen determinadas recomendaciones durante esta fecha. Entre ellas están evitar pasar debajo de una escalera, vestir de amarillo o encontrarse con un gato negro.

¿Cuál es el origen del significado del martes 13 y por qué se asocia con la mala suerte?

Una de las explicaciones relacionadas con el martes señala que el día está vinculado con Marte, dios romano de la guerra. A partir de esta asociación, el martes quedó relacionado con conceptos como conflicto, violencia y peligro, elementos que contribuyeron a construir su reputación dentro de las supersticiones.

El número 13 también ha sido considerado negativo en diferentes culturas. En el cristianismo existe la referencia a los 13 comensales de la Última Cena, entre ellos Judas, quien traicionó a Jesús. También se han señalado referencias en otros contextos religiosos y mitológicos, como el capítulo 13 del Libro del Apocalipsis y la relación del número con Loki dentro de la cultura vikinga.

En conjunto, estas creencias terminaron asociando el martes con el número 13. La tradición se extendió en diferentes países de Hispanoamérica y convirtió la fecha en un símbolo de precaución. De esta manera, situaciones cotidianas o decisiones importantes comenzaron a relacionarse con posibles consecuencias negativas.

Incluso existe un término para describir el miedo irracional a esta fecha: trezidavomartiofobia. Quienes presentan este temor pueden modificar sus actividades habituales ante la llegada de un martes 13.

Martes 13: ¿qué cosas no debes hacer este día, según las supersticiones?

Las recomendaciones relacionadas con el martes 13 forman parte de la creencia popular y no cuentan con evidencia científica que demuestre que estas acciones provoquen mala suerte. Aun así, son prácticas que se han transmitido entre generaciones.

Una de las principales indica que no se debe contraer matrimonio ni emprender un viaje. De ahí surge el conocido refrán que recomienda no casarse ni embarcarse durante esta fecha. También existe la creencia de que mudarse de casa en un martes 13 puede traer conflictos, pérdidas económicas u otros problemas al nuevo hogar.

Otra superstición aconseja evitar vestir de amarillo, color al que algunas tradiciones han relacionado con la mala suerte. De la misma manera, pasar debajo de una escalera es considerado un mal presagio. Una explicación popular señala que la escalera forma un triángulo y que atravesarlo rompe la protección asociada con la Santísima Trinidad.

Los gatos negros también aparecen dentro de estas creencias. Su asociación con la mala suerte tiene una larga presencia en distintas tradiciones y, para algunas personas, encontrarse con uno durante un martes 13 representa un motivo para extremar precauciones.

¿Qué quiere decir el dicho ‘Martes 13, ni te cases ni te embarques’?

El refrán “martes 13, ni te cases ni te embarques” resume la idea de que esta fecha no sería conveniente para iniciar compromisos importantes. “Casarse” representa el comienzo de un matrimonio, mientras que “embarcarse” hace referencia a emprender un viaje.

La frase funciona como una expresión de la tradición y no como una advertencia basada en hechos comprobados. Su permanencia se explica por la transmisión de estas creencias de generación en generación y por la presencia del martes 13 dentro de la cultura popular de países como México.

Así, para quienes creen en la superstición, la fecha invita a evitar determinadas actividades y tomar precauciones. Para quienes no la consideran relevante, el martes 13 continúa siendo una fecha del calendario que adquirió un significado particular a través de las tradiciones populares.