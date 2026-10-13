Herediano toca fondo: Wanchope se va del club y ya tiene su reemplazante

La salida de Wanchope se produjo después de la caída por 1-0 ante San Carlos en el estadio Carlos Alvarado.

Herediano sigue sumergido en malos resultados | @csherediano

Herediano decidió realizar otro cambio de entrenador en el Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. Paulo César Wanchope dejó su cargo después de la derrota frente a San Carlos y la dirigencia resolvió que Jafet Soto vuelva a asumir la conducción técnica. El equipo atraviesa una situación complicada en la clasificación y necesita recuperar terreno.

La salida de Wanchope se produjo después de la caída por 1-0 ante San Carlos en el estadio Carlos Alvarado. Brian Martínez convirtió a los tres minutos y Herediano no consiguió revertir el marcador. El resultado prolongó una campaña que mantiene al vigente campeón nacional lejos de los puestos de clasificación.

Wanchope se despidió con apenas siete puntos obtenidos en diez jornadas. Después del encuentro, el entrenador reconoció las dificultades para explicar el rendimiento del equipo, pese al trabajo realizado durante la interrupción del campeonato. Horas más tarde, la institución oficializó su salida y agradeció su compromiso durante esta etapa.

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La decisión también puso fin a una experiencia en la que Jafet Soto había comenzado a participar directamente de los entrenamientos y acompañaba al cuerpo técnico durante los partidos. Sin embargo, esa intervención no produjo la recuperación esperada y la dirigencia optó por modificar nuevamente la conducción.

El Club Sport Herediano informa que el entrenador, Paulo César Wanchope, no continuará formando parte de nuestra institución. Le agradecemos su tiempo, compromiso y entrega al club. https://t.co/RMfve6LaLL — Club Sport Herediano (@csherediano1921) October 11, 2026

Jafet Soto regresa al banquillo de Herediano

Jafet Soto será el encargado de intentar cambiar el presente deportivo del conjunto florense. El dirigente ya había dirigido dos compromisos de manera interina antes de la contratación de Wanchope. Su regreso representa otra modificación en una temporada que también tuvo a José Giacone como entrenador y registró la salida del gerente deportivo Gustavo Pérez.

Herediano ocupa el penúltimo lugar con siete unidades, las mismas que Escorpiones, último de la clasificación. Además, se encuentra a 11 puntos del cuarto puesto, que entrega el último boleto para disputar las semifinales del campeonato.

El próximo desafío será frente a Alajuelense, que también realizó cambios en su cuerpo técnico y volvió a contratar a Óscar Ramírez. El encuentro enfrentará a dos entrenadores que conocen el fútbol costarricense y que buscan mejorar el rendimiento de sus respectivos equipos.

El partido se disputará el miércoles a las 20:00 en el estadio Alejandro Morera Soto. Para Herediano, será la primera presentación de esta nueva etapa con Soto al mando y una oportunidad para comenzar a reducir la distancia respecto de los puestos de clasificación.

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