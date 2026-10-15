Jugando Claro, en vivo | Miércoles 14 de octubre

Jugando Claro pondrá sobre la mesa la entrevista EXCLUSIVA de Efraín Juárez, la situación de la Selección Mexicana sin Raúl Jiménez, el futuro de Gil Mora y la remontada del Real Madrid

Efraín Juárez habla en exclusiva sobre su salida de Pumas, mientras Jugando Claro analiza el futuro de Gil Mora, la delantera del Tri y la actividad de los mexicanos en Europa.

Efraín Juárez vuelve a hablar de Pumas en una entrevista EXCLUSIVA para Claro Sports, en la que explica qué ocurrió antes de su salida del conjunto universitario, responde a las versiones que surgieron alrededor de su decisión y recuerda el proceso que permitió reconstruir la conexión entre el equipo y su afición. Este será uno de los temas principales de Jugando Claro.

La Selección Mexicana también tiene una interrogante en el ataque después de que se confirmara que Raúl Jiménez no estará disponible para los próximos partidos. El programa analizará quién debe asumir la titularidad y cuáles son las opciones que tiene el Tricolor para ocupar una posición que vuelve a estar en disputa.

Otro de los grandes temas será Gilberto “Gil” Mora, quien ya cumplió 18 años y con ello aumenta la expectativa sobre su futuro. Europa aparece como uno de los posibles destinos para el futbolista mexicano, aunque todavía falta conocer cuándo se definirá su próximo equipo y cuál será el siguiente paso en su carrera.

Real Madrid remonta a la Roma y deja dudas

La remontada 4-3 del Real Madrid ante la Roma en la Champions League también estará bajo análisis. El conjunto merengue logró darle la vuelta a un partido que perdía 3-1 en los minutos finales, pero la pregunta será si una victoria de esta magnitud es suficiente para ocultar los problemas que mostró el equipo durante buena parte del encuentro.

En la actividad de los mexicanos en Europa, Santiago Giménez tuvo minutos en la Champions League, mientras que Álvaro Fidalgo permaneció en la banca. Jugando Claro revisará el presente de ambos futbolistas y el papel que están teniendo con sus respectivos equipos.

La actividad continental continuará con la Europa League, donde Armando “La Hormiga” González y Mateo Chávez podrían tener participación. Sus posibles minutos representan otra oportunidad para que futbolistas mexicanos sigan ganando experiencia en competencias europeas.

Así, Jugando Claro pondrá sobre la mesa la entrevista EXCLUSIVA de Efraín Juárez, la situación de la Selección Mexicana sin Raúl Jiménez, el futuro de Gil Mora, la remontada del Real Madrid y el desempeño de los mexicanos en Europa.

¿Quién debería ser el delantero titular de la Selección Mexicana ante la ausencia de Raúl Jiménez? Esa será una de las preguntas que abrirán el debate en Jugando Claro.