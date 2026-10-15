¡Borrados en europa! Futbolistas mexicanos alarman por falta de minutos y genera un futuro desalentador

La inactividad podría generar un mensaje negativo en las jóvenes promesas que militan en la Liga MX

La falta de minutos de mexicanos en Europa manda un mensaje negativo | Claro Sports

La falta de minutos de los futbolistas mexicanos que militan en Europa genera preocupación de cara a los próximos compromisos de la Selección Mexicana. La participación limitada de varios jugadores en las competencias locales y continentales abrió el debate sobre su continuidad y las oportunidades que reciben en sus respectivos clubes.

En Claro Sports por W Radio se analizó la participación de los futbolistas nacionales en la Champions League y la Europa League, torneos en los que varios de ellos tuvieron pocos minutos. La conversación también abordó las dificultades que enfrentan para mantener actividad con sus equipos.

En ese sentido, nuestro analista Alejandro Orvañanos señaló que, además de las consecuencias deportivas de la poca actividad, preocupa el mensaje que esta situación podría transmitir a quienes juegan en México, especialmente a los jóvenes que consideran dar el salto al fútbol europeo.

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Desde su perspectiva, los jugadores que ya se han abierto camino en la Liga MX podrían reconsiderar la posibilidad de emigrar. Observar que otros mexicanos tienen pocas oportunidades en Europa podría influir en su decisión de permanecer en el país, donde cuentan con minutos, estabilidad económica y cercanía con sus familias.

“Estoy preocupado, entiendo que sea normal (falta de minutos), pero vamos de lo normal para atrás en cuanto a los jugadores mexicanos en Europa. Y me preocupa más el mensaje que perciben los mexicanos desde aquí. Un joven, quitemos a Gil Mora, que es un punto y aparte, pero un Sandoval que diga: ‘Estoy jugando en Chivas, gano bien, tengo a mi familia y todos mis compañeros que se han echado el tiro en Europa no juegan y no tienen minutos’. El mensaje es muy complicado para los que están acá diciendo: ‘¿Yo me voy a ir a aventar ese tiro que se están aventando todos y no les está saliendo?’, porque es la realidad, a muy pocos les está funcionando porque no están jugando”.

Las razones de la falta de actividad varían: algunos futbolistas han sufrido lesiones y otros no han sido tomados en cuenta por sus entrenadores. Entre los casos analizados, Mateo Chávez es quien acumula más tiempo de juego, con 826 minutos en 11 compromisos con el AZ Alkmaar.

Le sigue el defensa Johan Vásquez, quien registra 531 minutos en siete encuentros con el Genoa de Italia. En contraste, Álex Padilla, portero del Athletic Club, se ha mantenido en el banquillo. Por su parte, Rodrigo Huescas, del Copenhague; Julián Araujo, del Bournemouth, y Obed Vargas, del Atlético de Madrid, también tienen actividad limitada por factores como las lesiones o la competencia interna.

Otro caso es el de Armando ‘Hormiga’ González, quien llegó al Olympiacos a petición de José Luis Mendilibar y de la directiva que entonces encabezaba al club griego. Sin embargo, tanto el entrenador como los dirigentes que impulsaron su fichaje dejaron la institución. El delantero ha perdido protagonismo y apenas disputó poco más de 20 minutos ante el Marsella en la Europa League.

Este panorama cobra relevancia ante los próximos compromisos de la Selección Mexicana. Rafael Márquez afrontará sus primeros encuentros oficiales al frente del equipo en la Concacaf Nations League, por lo que la continuidad de los jugadores en sus clubes será uno de los aspectos a seguir antes de la convocatoria.