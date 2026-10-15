TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 15 de octubre

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TNA Wrestling Impact en vivo hoy | Claro Sports

TNA Thursday Night iMPACT! presenta una edición especial para celebrar los 35 años de trayectoria de The Hardys. Matt y Jeff Hardy toman el control de la cartelera desde el Dothan Civic Center, en Alabama, para diseñar una noche a su estilo, con rivalidades que han marcado su carrera y combates que pondrán a prueba a las estrellas de TNA.

La celebración incluirá un enfrentamiento entre hermanos, cuando Nic Nemeth se mida a Ryan Nemeth, ambos campeones mundiales en parejas de TNA. Además, The Righteous y syX llevarán su rivalidad a una lucha de mesas, una estipulación que promete llevar el combate al límite. The Hardys tendrán la oportunidad de demostrar cómo su creatividad ha influido en algunas de las historias más recordadas de la lucha libre profesional.

En la división Knockouts, Indi Hartwell, recién coronada campeona mundial, unirá fuerzas con Gabby Forza y Harley Hudson para enfrentarse a Xia Brookside, Zoey Serrano y Shayna Baszler, las nuevas campeonas mundiales en parejas. Una noche especial en la que The Hardys celebran su legado con una cartelera diseñada para dejar huella en TNA iMPACT!